З реєстру виключили чотири індустріальні парки. Не знайшли грошей

Кабінет міністрів виключив з реєстру одразу чотири індустріальні парки. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Причина виключення - неукладення договору про створення та функціонування індустріального парку протягом двох років з дня ухвалення рішення про його створення. Укласти такий договір - це вимога Закону "Про індустріальні парки".

Зокрема, з реєстру виключено "Перший еко-індустріальний парк" у місті Долина в Івано-Франківській області. Примітно, що на початку 2025 року Кабмін затвердив законопроєкт про еко-індустріальні парки як інноваційний формат промислових майданчиків, де бізнес використовуватиме альтернативні джерела енергії, раціонально підходитиме до управління відходами та оптимізує використання водних ресурсів.

Також припинив існування зареєстрований у 2017 році індустріальний парк "Сігма Парк Яричів" у с. Старий Яричів Львівської області. На той час це була третя спроба запустити індустріальний парк в області, писало місцеве видання Твоє Місто і цитувало тодішнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про плани залучити "кілька великих і десятки дрібних іноземних підприємств, які створять близько 8000 робочих місць". Територія парку у 15 га перебувала за 20 км від Львова і розташовувалася в безпосередній близькості до траси Київ-Чоп.

З реєстру виключено і Rivne industrial park, концепція якого була затверджена місцевою владою у 2020 році. У каталозі індустріальних парків Мінекономіки на сторінці про Rivne industrial park не вказано жодної додаткової інформації, що може свідчити, що ідея створення парку не просунулась далі затвердження концепції.

Четвертий виключений із реєстру індустріальний парк - "Малин-Захід" - був ініційований міськрадою міста Малин Житомирської області у 2019 році. Під парк виділялось 15 га з можливістю розширення до 33 га. Розробкою концепції займалася Агенція регіонального розвитку при Житомирській облраді із залученням польських експертів. Планувалося створення понад 800 робочих місць компаніями зі сфер машинобудування, деревообробної, харчової, легкої промисловості.