Мінфін готує цифровізацію планування бюджету

Міністерство фінансів України цього року працюватиме над цифровізацією планування бюджету. Так, нова IT-система планування бюджету, яка розробляється у співпраці з публічною установою "Центральне агентство з управління проектами" (CPMA) за підтримки проєкту "Програма з підтримки управління державними фінансами в Україні" EU4PFM, є важливим кроком у трансформації управління державними фінансами в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

"IT-система сприяє централізованому управлінню, консолідації та безпечному обміну даними між усіма учасниками бюджетного процесу й автоматизує ключові функцій Мінфіну, що зменшує кількість ручної обробки інформації та трудомістких розрахунків у процесі збору та опрацювання бюджетних запитів", - сказав заступник міністра фінансів України Олександр Грубіян.

За його словами, Мінфін зможе готувати державний бюджет України на 2026 рік за допомогою нової IT-системи.

Як зауважили в Мінфіні, ІТ-консолідація в Системі управління державними фінансами є стратегічним напрямом, скерованим на узгоджений розвиток інформаційних систем органів управління державними фінансами.

Ключові завдання охоплюють налагодження обміну інформацією, застосування світових практик і стандартів управління інформаційними технологіями та оптимізацію видатків.

"Ми спільно з МВФ напрацювали дорожню карту, в якій передбачено реальні кроки до IT консолідації, першим етапом буде консолідація на рівні інфраструктури, а наступними - створення спільного сховища та міграція прикладних застосунків як сервісів, які має експлуатувати незалежний адміністратор. Все це буде супроводжуватись змінами в нормативну базу ", - пояснив Грубіян.

Раніше стало відомо, що Міністерство соціальної політики України за два з половиною роки цифровізувало практично всю систему соціальної підтримки та планує повністю перевести решту послуги у вебформат до кінця 2025 року.

Також повідомлялося, що Міністерство оборони України розробляє новий цифровий інструмент для комунікації між бізнесом та державою. Призначена для цього платформа дозволить компаніям отримувати держзамовлення та стежити за розвитком оборонної галузі.