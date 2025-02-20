Фінансові новини
- |
- 20.02.25
- |
- 17:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Державна податкова служба та МВФ узгодили план спільної роботи щодо удосконалення податкового аудиту
16:02 20.02.2025 |
Державна податкова служба (ДПС) України та Міжнародний валютний фонд (МВФ) узгодили план спільної роботи на найближчій час щодо удосконалення здійснення податкового аудиту, зокрема, у частині визначення стратегічних та операційних цілей, впровадження ризикорієнтованого підходу до формування планів перевірок, повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.
"Реформа податкового адміністрування триває! Разом із командою Міжнародного валютного фонду працюємо над комплексом заходів, щоб зробити систему більш ефективною, прозорою та сучасною. Зустрівся з представниками МВФ Енріко Аавом та Сюзан Бетс. Обговорили конкретні заходи виконання отриманих ДПС рекомендацій у межах технічної допомоги Департаменту з бюджетних питань МВФ у рамках впровадження Національної стратегії доходів до 2030", - написав він у Facebook.
За словами Кравченка, основними напрямками, над якими вже працює ДПС та МВФ є управління реформами, в рамках чого оновлюються критерії моніторингу реформ та впроваджується ефективне управління змінами.
Крім того, напрацьовується управління комплаєнс-ризиками - йдеться про розробку ключових показників ефективності для експериментального проєкту, аудит навичок співробітників тощо.
Крім того, триває робота над податковим аудитом, для чого ДПС впроваджує ризик-орієнтовані підходи до аудиту, розробляються ключові показники ефективності аудиту.
Голова ДПС наголосив, що також триває реформа у сфері IT, в рамках якої орган підвищує автоматизацію процесів для зниження адміністративного навантаження та максимальної прозорості.
Кравченко додав, узгоджений план спільної з МВФ роботи на найближчій час щодо удосконалення процесів здійснення податкового аудиту дозволить Україні досягти виконання відповідних маяків меморандуму з МВФ і створити систему податкового адміністрування, що відповідатиме кращим міжнародним стандартам.
Як повідомлялось, Кабінет міністрів 31 грудня призначив колишнього голову Київської обладміністрації Руслана Кравченко головою Державної податкової служби України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Reuters: США вперше за роки не стали співавтором резолюції ООН на підтримку України
|У США допустили корекцію санкцій проти Росії на тлі переговорів з Москвою
|США заперечують проти згадування «російської агресії» у заяві G7 щодо України - ЗМІ
|Зеленський програє президентські вибори Залужному - 30% проти 65%, - The Economist
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Через запроваджені США мита на сталь бюджет України втрачатиме мільярд гривень щороку, – The Independent
|Державна податкова служба та МВФ узгодили план спільної роботи щодо удосконалення податкового аудиту
|ДБР ініціює націоналізацію найбільшого активу Жеваго
|Нафтогазова група JKX заявляє про рейдерську атаку на бізнес в Україні
|Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent біля $76,3 за барель
|Вживані електромобілі охопили 48% імпорту авто віком до пʼяти років: рейтинг моделей
|Міноборони витратить понад 44 мільярди на FPV-дрони цього року
Бізнес
|Акції Intel зросли найсильніше з 2023 року на новині щодо розділення компанії
|Європа ризикує стати «складальним цехом» для китайських виробників акумуляторів
|Китай блокує експорт літієвих технологій на тлі торгівельної напруженості
|Пил від гальмівних колодок токсичніший за вихлопи дизельного двигуна - дослідження
|BYD випустить твердотілі акумулятори у 2027 році, а їхнє широке використання почнеться у 2030 році
|NVIDIA і Samsung працюють над новими чипами SOCAMM для штучного інтелекту
|Acura уповільнює перехід на електротягу: гібриди повертаються