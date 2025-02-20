Вживані електромобілі охопили 48% імпорту авто віком до пʼяти років: рейтинг моделей

У січні 2025 року українці придбали 3300 ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до пʼяти років, що становить 24% від усієї кількості імпортованих минулого місяця авто. Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільшу частку у цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі - 48%. Бензинові авто зайняли 34% ринку, гібридні - 9%, дизельні - 7%, а авто з ГБО - 2%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до пʼяти років користувались:

1. Tesla Model Y (341 одиниця)

2. Tesla Model 3 (179 одиниць)

3. Mazda CX5 (96 одиниць)

4. Nissan Rogue (96 одиниць)

5. KIA Niro (96 одиниць)

6. Audi E-Tron Sportback (87 одиниць)

7. Hyundai Kona (84 одиниці)

8. Chevrolet Bolt (73 одиниці)

9. Jeep Compass (70 одиниць)

10. Audi Q5 (68 одиниць)

Загалом впродовж січня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14 000 легкових авто з пробігом.