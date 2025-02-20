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Вживані електромобілі охопили 48% імпорту авто віком до пʼяти років: рейтинг моделей
14:23 20.02.2025 |
У січні 2025 року українці придбали 3300 ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до пʼяти років, що становить 24% від усієї кількості імпортованих минулого місяця авто. Про це повідомляє Укравтопром.
Найбільшу частку у цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі - 48%. Бензинові авто зайняли 34% ринку, гібридні - 9%, дизельні - 7%, а авто з ГБО - 2%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до пʼяти років користувались:
1. Tesla Model Y (341 одиниця)
2. Tesla Model 3 (179 одиниць)
3. Mazda CX5 (96 одиниць)
4. Nissan Rogue (96 одиниць)
5. KIA Niro (96 одиниць)
6. Audi E-Tron Sportback (87 одиниць)
7. Hyundai Kona (84 одиниці)
8. Chevrolet Bolt (73 одиниці)
9. Jeep Compass (70 одиниць)
10. Audi Q5 (68 одиниць)
Загалом впродовж січня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14 000 легкових авто з пробігом.
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