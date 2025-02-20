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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Міноборони витратить понад 44 мільярди на FPV-дрони цього року
Міністерство оборони України планує закупити FPV-дрони на понад 44 млрд грн у 2025 році.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Забезпечити технологічну перевагу над ворогом - це одна з ключових задач на 2025 рік. Якщо минулого року основний фінансовий ресурс був спрямований на закупівлю далекобійних deepstrike, то цього року понад 44 млрд грн сплановано на закупівлю FPV, включно з моделями на оптоволокні", - заявив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.
На зустрічі з представниками спілки "Технологічні сили України" також обговорювали спрощення бюрократичних процедур і масштабування виробництва безпілотників. Одним із головних питань стало скорочення часу доставлення дронів від виробника до військових підрозділів.
Також ішлося про розширення кола постачальників, що допоможе пришвидшити інтеграцію нових технологій у війська.
Міноборони наголошує, що регулярний діалог із виробниками є ключовим для розвитку вітчизняних технологій та вдосконалення логістики.
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