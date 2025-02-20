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Витрати більшості опитаних українців збільшились за останній рік - Rakuten Viber

12:27 20.02.2025 |

Економіка

 

Абсолютна більшість опитаних українців (76%) стали витрачати більше за останній рік, свідчать результати опитування, проведеного Rakuten Viber.

Водночас 14% респондентів намагаються економити й зменшили витрати. Ще 10% відповіли, що витрачають так само, як і раніше.

Близько половини опитаних (49%) планують лише значні та/або регулярні витрати, такі як комуналка. Ще 27% планують будь-які витрати наперед. Водночас 15% респондентів не бачать сенсу в плануванні. Ще 9% хочуть планувати, але поки не роблять цього.

Методика дослідження - анонімне онлайн-опитування, n>39 000. Ключова вікова група - 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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