В Україні затвердили показник середньої зарплати за 2024 рік для обчислення пенсій

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за 2024 рік, який враховується для обчислення пенсій.

Про це повідомила пресслужба ПФУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

За даними Фонду, середній розмір заробітної плати у 2024 році, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 17 486,60 грн.

Зокрема, у четвертому кварталі 2024 року були затверджені такі показники: у жовтні - на рівні 18 704,98 грн, у листопаді - 18 823,31 грн, у грудні - 21 698,99 грн.

Середня заробітна плата за 2022-2024 роки, що застосовується для обчислення пенсії при зверненні за її призначенням у 2025 році, становить 15 057,09 грн.