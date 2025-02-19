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В Україні затвердили показник середньої зарплати за 2024 рік для обчислення пенсій
18:08 19.02.2025 |
Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за 2024 рік, який враховується для обчислення пенсій.
Про це повідомила пресслужба ПФУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.
За даними Фонду, середній розмір заробітної плати у 2024 році, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 17 486,60 грн.
Зокрема, у четвертому кварталі 2024 року були затверджені такі показники: у жовтні - на рівні 18 704,98 грн, у листопаді - 18 823,31 грн, у грудні - 21 698,99 грн.
Середня заробітна плата за 2022-2024 роки, що застосовується для обчислення пенсії при зверненні за її призначенням у 2025 році, становить 15 057,09 грн.
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