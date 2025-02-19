АМКУ розпочав розслідування купівлі 245 АЗС у «ПриватБанку»

Антимонопольний комітет розпочав розслідування придбання ТОВ «Макс Енерго Ресурс» 245 автозаправних станцій у «ПриватБанку». Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що до комітету надійшли заяви про надання дозволів на безпосередню купівлю у «ПриватБанку» 245 АЗС компанією «Макс Енерго Ресурс» та на отримання спільного з ТОВ «МГК Рейл» контролю над цими об'єктами.

Розглядаючи ці заяви, АМКУ виявив підстави для заборони концентрацій і вирішив розпочати розгляд відповідних справ.

Як повідомлялося, державний «ПриватБанк» 27 вересня продав 245 АЗС і 33 земельні ділянки на майданчику OpenMarket за 695,9 млн грн, що на 0,3% більше за стартову ціну.

Покупцем виявилася маловідома фірма «Макс Енерго Ресурс». У реєстрі власником фірми вказаний Ігор Супруненко, але він стверджує, що в цього бізнесу є кілька співвласників, не називаючи їхніх прізвищ.

Переможець електронних торгів зобовʼязаний протягом 10 робочих днів подати до Антимонопольного комітету спільну з «ПриватБанком» заяву про надання дозволу на концентрацію.

Як зазначала раніше «Економічна правда», ТОВ «Макс Енерго Ресурс» почало імпортувати пальне лише після повномасштабного вторгнення й повної переорієнтації паливного ринку на постачання з Європи. Раніше ЗМІ повʼязували Ігоря Супруненка з МГК «Рейл», що брала участь у скандальних тендерах Міністерства оборони.

Нагадаємо, до націоналізації «ПриватБанк» отримав у заставу на вимогу Нацбанку 120 нафтобаз і 248 АЗС. Протягом серпня-вересня 2016 року всі вони були передані менеджментом банку у фінансовий лізинг компаніям, пов'язаним з Ігорем Коломойським. Лізингоодержувачі передали їх у суборенду іншим компаніям з орбіти бізнесмена.

Націоналізація «ПриватБанку» відбулася у грудні 2016 року. Перші чотири місяці після цього банк отримував платежі за лізинговими договорами. Потім позичальники перестали платити. За цей час структури «Привату» накопичили понад 10 млрд грн боргів, за даними держбанку.

Із 2020 року «ПриватБанк» намагався через суд розірвати з компаніями з групи «Приват» договори про лізинг 245 АЗС. Суд дозволив «ПриватБанку» вилучити 245 підконтрольних Коломойському автозаправок тільки в листопаді 2023-го.