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Турзбір України у 2024р. виріс на 23%
До бюджету громад у 2024 році надійшло майже 273 млн грн туристичного збору, що майже на 23% більше, ніж у 2023 році (222 млн 618 тис. грн) и на 53% більше ніж у 2022 році (178 млн 949 тис. грн), повідомили у пресслужбі Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ).
До лідерів за сплатою туристичного збору увійшли місто Київ та п'ять областей.
Найбільше турзбору надійшло до бюджету столиці - 49 млн 182 тис. грн. У 2023 році ця сума склала 30 млн 378 тис. грн, у 2022 році - 31 млн 474 тис. грн.
Бюджет Львівської області поповнився на 47 млн 108 тис. грн. Це майже стільки, скільки надійшло до бюджету регіону у 2023 році - 46 млн 85 тис. грн. Ця сума на 14% більша ніж у 2022 році, коли до бюджету Львівщини надійшло 41 млн 430 тис. грн турзбору.
В Івано-Франківській області сума туристичного збору зросла на 84% у порівнянні з 2023 роком - до 33 млн 99 тис. грн, коли до бюджету регіону надійшло 17 млн 956 тис. грн. У 2023 році турзбір регіону склав 20 млн 408 тис. грн.
На Черкащині отримали 23 млн 532 тис. грн турзбору. У 2023 році сума була дещо меншою - 21 млн 574 тис. грн., у 2022 році на 87% менше - 12 млн 555 тис. грн.
Сума турзбору у Закарпатській області торік склала 23 млн 93 тис. грн. Вона майже така як і у 2023 році - 22 млн 161 тис. грн, і на 19% більша ніж у 2022 році - 19 млн 471 тис. грн.
Замикає список лідерів Дніпропетровська область, до бюджету якої надійшло 15 млн 960 тис. грн. У порівнянні з 2023 роком сума турзбору у регіоні зросла на 21% - 13 млн 219 тис. грн. У 2022 році турзбір регіону складав 9 млн 210 тис. грн.
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