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БЕБ знайшло підпільне виробництво батарейок Duracell: працювало в чотирьох областях – фото
Бюро економічної безпеки викрило групу осіб, які організували виробництво, гуртовий та роздрібний продаж підроблених батарейок під виглядом відомого міжнародного бренду. Про це повідомила пресслужба БЕБ.
Відомство не уточнило марку батарейок. На опублікованих фото видно характерні кольори для продукції Duracell.
За даними слідства, незаконне виробництво у промислових масштабах налагодили на території чотирьох областей - Київської, Львівської, Харківської та Одеської.
Для виготовлення та пакування продукції використовували професійне обладнання. Жодної перевірки безпечності використання таких виробів не проводили.
Підроблений товар розповсюджували під виглядом оригінального гуртовими партіями через інтернет та пункти роздрібної торгівлі.
Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання для виробництва та пакування батарейок, поліграфію з маркуванням міжнародного бренду та комплектовання для виготовлення продукції.
"Також вилучено понад 37 000 одиниць готового товару без документального підтвердження походження та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей складає понад 2 млн грн", - повідомили в БЕБ.
Вилучену продукцію направили на експертизу.
Правоохоронці встановили організаторів схеми і виконавців, які безпосередньо здійснювали виробництво батарейок.
Окрім цього, ідентифіковано адміністратора вебресурсу з онлайн-продажу елементів живлення та встановлено точки роздрібної торгівлі.
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