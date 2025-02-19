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АНАЛІТИКА

Німецький виробник роботів ARX Robotics відкрив офіс в Україні

Німецький виробник роботів ARX Robotics відкрив офіс в Україні

 

Компанія ARX Robotics, яка відома у світі своїми інноваційними роботизованими рішеннями, офіційно приєдналася до екосистеми Дія.City та відкрила представництво в Україні. Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

Наразі ARX Robotics розробила 12 типів роботів, а її флагманська модель GEREON RCS невдовзі допомагатиме українським військовим на фронті. Ця технологія призначена для доставлення продовольства та боєприпасів, а також евакуації поранених.

Резидентство в Дія.City дозволить компанії працювати в Україні на вигідних податкових умовах, залучати локальних фахівців та розвивати виробничі й дослідницькі потужності. Крім того, завдяки українському досвіду бойових дій, ARX Robotics зможе вдосконалювати свої технології, що зробить їх ще ефективнішими для військових потреб.

Торік компанія отримала фінансування від НАТО для розвитку своїх роботів. Тепер завдяки Дія.City вона має можливість масштабувати виробництво й тестувати нові рішення безпосередньо в умовах сучасної війни.

"Україна має стати Кремнієвою долиною для оборонних технологій. Ми продовжуємо створювати найкращі умови для розвитку українських інновацій", - зазначив Федоров.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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