В Дії запустили нову послугу для бізнесу: декларацію відповідності МТБ

На порталі "Дія" стала доступною послуга подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства. Про це повідомляє пресслужба Дії.

Декларація відповідності МТБ необхідна підприємцям для початку виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки.

"Раніше ви подавали підприємницькі декларації особисто або поштою і витрачали багато часу на те, щоб виправити помилки під час заповнення. Якщо виконуєте на підприємстві небезпечні завдання зі спеціальною технікою, задекларуйте її на відповідність закону на порталі "Дія". Декларацію подають підприємці та юрособи - без паперових документів та турне по установах" - йдеться в повідомленні.

Щоб подати декларацію, необхідно:

* Авторизуватися на порталі Дія

* Вибрати послугу "Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства"

* Внести необхідні дані та подати декларацію

Відстежувати статус декларації можна онлайн. Під час заповнення декларації надаватимуться підказки, щоб уникнути помилок.

Довідка

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства - документ, яким підприємство повідомляє адміністратора чи представника відповідного дозвільного органу про відповідність своєї матеріально-технічної бази вимогам законодавства. Таким чином, підприємство приймає право на певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без набуття документа дозвільного характеру.