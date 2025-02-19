Ринок металопрокату України у січні збільшився більше ніж удвічі, частка імпорту становила 35%

Українські підприємства у січні поточного року збільшили споживання металопрокату в 2,16 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 297,1 тис. тонн.

Згідно із пресрелізом об'єднання "Укрметалургпром", за цей період імпортовано 103 тис. тонн, або 34,67% внутрішнього ринку споживання металопрокату.

За даними "Укрметалургпрому", у січні метпідприємства виробили 480,2 тис. тонн металопрокату (на 7,2% вище січня-2024), з яких, за інформацією Державної митної служби України, експортовано приблизно 286,1 тис. тонн, або 59,6%. У січні 2024 року частка експорту становила 88,4% (400,3 тис. тонн при загальному виробництві металопрокату 453 тис. тонн).

Частка напівфабрикатів в експортних поставках в січні 2025 року становить 28,21%, що вдвічі нижче показника січня 2024-го (55,65%). Питома вага плоского прокату в експортних поставках в січні цьогоріч значно перевершила минулорічний показник аналогічного періоду - 54,35% та 33,55% відповідно. Частка сортового прокату цього разу теж помітно вища: 17,44% у січні 2025 року проти 10,80% в аналогічному періоді 2024-го.

Структура імпорту в січні-2025, як і раніше, характеризується суттєвим домінуванням плоского прокату над сортовим (86,50% та 10,78% відповідно); в січні 2024 року домінування плоского прокату над сортовим також було значним (відповідно 83,90% та 15,16%).

"У січні 2025 року ємність внутрішнього ринку становила 297,1 тис. тонн металопрокату, з яких 103 тис. тонн, або 34,67% припадає на імпорт. В січні 2024 року ємність внутрішнього ринку була 137,8 тис. тонн, з яких 85,1 тис. тонн, або 67,76% імпортовано. Таким чином, в січні 2025 року спостерігається збільшення ємності внутрішнього ринку відносно січня-2024 на 115,61%, з одночасним скороченням частки імпортної складової на 27,09%", - констатується в пресрелізі.

Основними експортними ринками українського металопрокату у січні-2025, за даними Держмитслужби, є країни Європейського союзу (69,6%), іншої Європи (12,4%) та Африки (7,7%).

Серед металургійних імпортерів у січні-2025 перше місце обіймають інші країни Європи (61,3%), на другому ЄС-27 (24,7% ), на третьому - країни Азії (13,8%).

Як повідомлялося, ринок металопрокату України у 2024 році скоротився на 6,26% порівняно з попереднім роком - до 3 млн 288,4 тис. тонн, тоді як у 2023 році збільшився у 2,19 рази порівняно з 2022 роком - до 3 млн 505,6 тис. тонн.