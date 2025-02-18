Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європа погодилася фінансувати «Украерорух» в умовах закритого неба ще два роки

 

Україна та Євроконтроль домовились про подовження функціонування Європейського фонду добровільної аеронавігаційної солідарності на 2025 та 2026 роки.

Спільну заяву щодо цього підписали віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та гендиректор Євроконтролю Рауль Медіна Кабаллеро, повідомляє пресслужба українського міністерства.

Угода про продовження діяльності Фонду стала можливою завдяки Рішенню 62-ї сесії Тимчасової ради та Постійної Комісії Євроконтролю, відповідне рішення підтримали всі країни-члени організації, зазначається у повідомленні.

Цей Фонд залишається єдиним джерелом фінансування Державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" під час дії військового стану та повного закриття повітряного простору для цивільних польотів, зауважив його керівник Андрій Ярмак.

"Протягом 2023 та 2024 років Фонд забезпечив та продовжує забезпечувати фінансування всієї аеронавігаційноі системи України на загальну суму понад 70 мільйонів євро", - додав він на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, Фонд солідарності Євроконтролю був заснований наприкінці 2022 року та фінансується країнами-учасницями Фонду на основі добровільних внесків.

В Україні Фонд є ключовим джерелом фінансування провайдера аеронавігаційного обслуговування "Украерорух", який залишився без власних доходів після закриття неба над Україною на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5705
  0,0151
 0,04
EUR
 1
 43,4661
  0,0507
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2156  0,08 0,19 41,8488  0,08 0,19
EUR 43,2104  0,10 0,24 43,9644  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5500  0,03 0,07 41,5750  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес