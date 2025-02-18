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Європа погодилася фінансувати «Украерорух» в умовах закритого неба ще два роки
16:21 18.02.2025 |
Україна та Євроконтроль домовились про подовження функціонування Європейського фонду добровільної аеронавігаційної солідарності на 2025 та 2026 роки.
Спільну заяву щодо цього підписали віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та гендиректор Євроконтролю Рауль Медіна Кабаллеро, повідомляє пресслужба українського міністерства.
Угода про продовження діяльності Фонду стала можливою завдяки Рішенню 62-ї сесії Тимчасової ради та Постійної Комісії Євроконтролю, відповідне рішення підтримали всі країни-члени організації, зазначається у повідомленні.
Цей Фонд залишається єдиним джерелом фінансування Державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" під час дії військового стану та повного закриття повітряного простору для цивільних польотів, зауважив його керівник Андрій Ярмак.
"Протягом 2023 та 2024 років Фонд забезпечив та продовжує забезпечувати фінансування всієї аеронавігаційноі системи України на загальну суму понад 70 мільйонів євро", - додав він на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомлялося, Фонд солідарності Євроконтролю був заснований наприкінці 2022 року та фінансується країнами-учасницями Фонду на основі добровільних внесків.
В Україні Фонд є ключовим джерелом фінансування провайдера аеронавігаційного обслуговування "Украерорух", який залишився без власних доходів після закриття неба над Україною на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року.
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