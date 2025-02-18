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Видатки загального фонду держбюджету в січні – 214,1 мільярдів
14:27 18.02.2025 |
За січень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 214,1 млрд грн, що на 63,9 млрд грн, або на 42,5% більше проти аналогічного періоду минулого року. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 14 лютого 2025 року.
У структурі видатків найбільше спрямовано:
- 110 млрд грн - на оплату праці з нарахуваннями або 51,4% від загального обсягу видатків, витрачених за січень 2025 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 34,1 млрд грн, або на 44,9%). Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 84,7 млрд гривень;
- 9,2 млрд грн - на оплату використання товарів і послуг або 4,3% від загального обсягу видатків. У тому числі:
* 3 млрд грн - для підтримки Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;
* 2,8 млрд грн - перераховано Національною службою здоров'я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;
- 58,5 млрд грн - на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 27,3% від загального обсягу видатків, що на 16,5 млрд грн або на 39,4% більше проти аналогічного періоду минулого року, у тому числі:
* 17,7 млрд грн - трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
* 8,1 млрд грн - на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;
* 5 млрд грн - для виплати житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
- 4,4 млрд грн - на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) або 2,1% від загального обсягу видатків. У тому числі:
* 2,1 млрд грн - на придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;
* 1,5 млрд грн - на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;
- 14,5 млрд грн - на обслуговування державного боргу або 6,8% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 5 млрд грн, або на 52,4%);
- 12,5 млрд грн - на трансферти місцевим бюджетам або 5,8% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 0,6 млрд грн, або на 5,3%).
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