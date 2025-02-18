Кабмін схвалив залучення позики від ЄІБ на 400 мільйонів євро

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку 400 млн євро позики.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Ухвалюємо рішення, що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку 400 млн євро позики", - зазначив він.

За словами прем'єра, ці кошти, зокрема, спрямують на енергоефективну відбудову.

Як повідомлялося, наприкінці січня Шмигаль заявляв, що Україна планує отримати 200 млн євро від Європейського інвестиційного банку на відновлення гідроелектростанцій на Дніпрі, а також 100 млн євро - на модернізацію централізованого опалення.

Пізніше Україна та ЄІБ уклали дві угоди на 117 млн євро, що передбачають фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури.