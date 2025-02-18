Фінансові новини
- |
- 18.02.25
- |
- 17:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін схвалив залучення позики від ЄІБ на 400 мільйонів євро
14:08 18.02.2025 |
Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку 400 млн євро позики.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
"Ухвалюємо рішення, що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку 400 млн євро позики", - зазначив він.
За словами прем'єра, ці кошти, зокрема, спрямують на енергоефективну відбудову.
Як повідомлялося, наприкінці січня Шмигаль заявляв, що Україна планує отримати 200 млн євро від Європейського інвестиційного банку на відновлення гідроелектростанцій на Дніпрі, а також 100 млн євро - на модернізацію централізованого опалення.
Пізніше Україна та ЄІБ уклали дві угоди на 117 млн євро, що передбачають фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США і РФ домовилися створити переговорні групи щодо війни в Україні
|Стефанішина очікує, що Україна зрештою підпише угоду зі США про надра
|ЄС готує пакет військової допомоги Україні на EUR700 млрд – ЗМІ
|Як Україна стала «мозком» НАТО в протистоянні Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Експорт меблів з України виріс на 15,5% у 2024 році
|IKEA поновить роботу ритейлу в Україні у 2025 році
|Європа погодилася фінансувати «Украерорух» в умовах закритого неба ще два роки
|Нацкомісія почала перше розслідування про маніпуляції на ринку електроенергії
|Видатки загального фонду держбюджету в січні – 214,1 мільярдів
|Ціни на нафту прискорили зростання, Brent біля $75,7 за барель
Бізнес
|Arm почне виробляти власні чипи, першим клієнтом стане Meta — Financial Times
|Tesla вводить антивандальний захист на станціях Supercharger
|Держдеп США планує закупити броньовані Tesla на $400 мільйонів - NYT
|Пропозиція Маска придбати OpenAI суперечить його судовим претензіям про перехід компанії на комерційну основу
|OpenAI планує зробити модель міркувань o3 доступною для всіх користувачів
|Google автоматично буде визначати вік користувача завдяки машинному навчанню
|Apple TV нарешті доступний на Android: повноцінний додаток уже в Google Play