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Кабмін затвердив використання 12,6 мільярда на розвиток та утримання доріг у 2025 році

14:06 18.02.2025 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів затвердив Порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також уряд затвердив розподіл за напрямами використання коштів у сумі 12,6 млрд грн, передбачених у державному бюджеті на відповідні цілі.

Зокрема, затверджено перелік об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту доріг загального користування, перелік об'єктів і заходів щодо розбудови пунктів пропуску через держкордон за програмою Євросоюзу "Механізм Сполучення Європи" (CEF), а також перелік заходів з будівництва, ремонту та утримання прикордонних пунктів пропуску для автомобільного сполучення.

Головним розпорядником коштів є Держагентство відновлення.

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Як повідомлялося, наприкінці листопада 2024 року заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач розповідав, що міністерство вже аналізує трафік на шести транспортних магістралях, які можуть зробити платними. Він зазначав, що вже розроблено відповідний законопроєкт, а запровадження оплати за проїзд посадовець пояснював вимогами для вступу України до ЄС.

Запровадження системи для платних доріг, що дає змогу розраховувати розмір плати за їх використання, може коштувати близько 7 мільярдів гривень.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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