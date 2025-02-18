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Торік в Україні видали спецдозволів щодо користування надрами на ₴3,5 мільярда
13:59 18.02.2025 |
Державна служба геології та надр України у 2024 році реалізувала спецдозволів на користування надрами на суму 3,5 млрд грн.
Про це повідомляється в оприлюдненому звіті установи, передає Укрінформ.
Так, за підсумками року загальні надходження до державного бюджету від реалізованих Держгеонадрами спецдозволів перевищили 3,5 млрд грн. Зокрема, 12 аукціонів через платформу Prozorro.Продажі, на яких із запропонованих 148 лотів було реалізовано 106, принесли до бюджету 1,7 млрд грн.
Служба також реалізувала 378 спецдозволів на користування надрами без проведення аукціонів (у тому числі мале надрокористування).
Крім того, вільним відчуженням прав на користування надрами скористалось 59 надрокористувачів.
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