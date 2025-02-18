Фінансові новини
- |
- 18.02.25
- |
- 13:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін виділив 1,5 мільярда на безпеку пошкодженого укриття Чорнобильської АЕС
12:46 18.02.2025 |
Кабінет Міністрів виділив понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції, яке було пошкоджено внаслідок удару дронами РФ 14 лютого.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, порівняно з 2024 роком відповідне фінансування збільшено на 139 млн грн.
"Росія вкотре вдалася до тероризму проти атомних об'єктів. Дронова атака на укриття Чорнобильської АЕС - це спроба залякати Україну, Європу та світ", - розповів Шмигаль.
Прем'єр поінформував, що наразі радіаційна загроза відсутня, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС готує пакет військової допомоги Україні на EUR700 млрд – ЗМІ
|Як Україна стала «мозком» НАТО в протистоянні Росії
|Держдеп США назвав мету переговорів із представниками Москви в Саудівській Аравії
|«План Трампа» щодо партнерства з Україною. The Telegraph розкрило текст угоди від США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін затвердив План пріоритетних дій на 2025р - Шмигаль
|Кабмін виділив 1,5 мільярда на безпеку пошкодженого укриття Чорнобильської АЕС
|Відкрито всенародне обговорення законопроєкту про кредитну історію
|Галущенко: Два реактори Хмельницької АЕС обійдуться приблизно у 160 млрд грн
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 18.02.25
|Місія МВФ для перегляду програми з Україною розпочнеться вже найближчими днями
Бізнес
|Tesla вводить антивандальний захист на станціях Supercharger
|Держдеп США планує закупити броньовані Tesla на $400 мільйонів - NYT
|Пропозиція Маска придбати OpenAI суперечить його судовим претензіям про перехід компанії на комерційну основу
|OpenAI планує зробити модель міркувань o3 доступною для всіх користувачів
|Google автоматично буде визначати вік користувача завдяки машинному навчанню
|Apple TV нарешті доступний на Android: повноцінний додаток уже в Google Play
|Google: Квантові комп'ютери зараз – як ШІ у 2010-х роках. Стануть корисними за 5-10 років