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АНАЛІТИКА

Кабмін виділив 1,5 мільярда на безпеку пошкодженого укриття Чорнобильської АЕС

 

Кабінет Міністрів виділив понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції, яке було пошкоджено внаслідок удару дронами РФ 14 лютого.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, порівняно з 2024 роком відповідне фінансування збільшено на 139 млн грн.

"Росія вкотре вдалася до тероризму проти атомних об'єктів. Дронова атака на укриття Чорнобильської АЕС - це спроба залякати Україну, Європу та світ", - розповів Шмигаль.

Прем'єр поінформував, що наразі радіаційна загроза відсутня, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.
За матеріалами: Економічна правда
 

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