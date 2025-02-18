Галущенко: Два реактори Хмельницької АЕС обійдуться приблизно у 160 млрд грн

Добудова реакторів для третього і четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції обійдеться Україні приблизно у 160 млрд гривень. Точна вартість наразі невідома, оскільки попередня оцінка датована 2018 роком, і через різницю курсу долара, вона буде більшою. Про це в інтерв'ю LB live розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він зазначив, що перерахуванням техніко-економічного обґрунтування займається Київський науково-дослідний та проєктно-конструкторський інститут "Енергопроєкт", який робив ТЕО у 2018 році.

"Десь за три місяці обіцяють зробити, але, за попередніми оцінками, які вони дають, це близько 160 млрд гривень", - заявив Галущенко.

Як стверджує міністр, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про закупівлю реакторів до визначення реальної вартості проєкту через те, що у березні спливає термін дозволу, виданого парламентом Болгарії на здійснення угоди з купівлі/продажу. І продовжувати його болгарські депутати не планують.

"На жаль, сьогодні конфігурація сил в парламенті (Болгарії. - Ред.), і ми маємо підтвердження цьому, говорить про те, що вони (болгарські парламентарі. - Ред.) не продовжать цей термін. Мало того, я вам хочу розказати, що після ухвалення закону (Верховною Радою. - Ред.) проросійська частина в болгарському парламенті зареєструвала закон про скасування дозволу на передання України цих двох реакторів", - повідомив Галущенко.

Він додав, що Верховна Рада лише дала дозвіл на купівлю реакторів у Болгарії, і в ухваленому законопроєкті зазначається, що протягом пів року уряд має внести нове ТЕО, допрацювати й ухвалити вже закон про дозвіл на будівництво.