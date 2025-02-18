Місія МВФ для перегляду програми з Україною розпочнеться вже найближчими днями

Україна та Міжнародний валютний фонд обговорили підготовку до сьомого перегляду програми розширеного фінансування EFF. Очікується, що місія МВФ розпочнеться вже найближчими днями.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів за результатами зустрічі міністра Сергія Марченка та директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої.

"Мінфін спільно з командами Національного банку та МВФ продовжує працювати над впровадженням спільно визначених реформ. Ми успішно пройшли вже шість переглядів Програми та працюємо над виконанням умов до сьомого перегляду і, як результат, отримання наступного траншу обсягом близько $917,5 млн", - зазначив Сергій Марченко.

Як уточнили в Мінфіні, за майже два роки функціонування програми Україна успішно завершила вже шість переглядів - вперше за історію співпраці з МВФ. Це дозволило залучити до бюджету України близько $9,8 млрд з передбачених програмою на 2023-2027 роки $15,5 млрд.

У 2025 році планується залучити $2,7 млрд від МВФ за результатом чотирьох квартальних переглядів. Водночас програма є частиною пакету міжнародної підтримки України, який наразі становить близько $148 млрд.

На сьогодні Україна вже виконала 35 структурних маяків - реформаційних заходів у межах програми Механізму розширеного фінансування з МВФ.

Що відомо про програму співпраці України з МВФ?

Як повідомлялося, 20 грудня 2024 року Рада директорів МВФ затвердила шостий перегляд програми "Механізм розширеного фінансування" (EFF). Після цього Україна отримала близько $1,1 млрд на підтримку державного бюджету.

18 жовтня минулого року Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердила пʼятий перегляд програми розширеного фінансування EFF для України. Це дозволило Україні отримати новий транш від МВФ обсягом близько $1,1 млрд.

МВФ також переглянув графік затвердження наступних траншів для України на 2025 рік. Зокрема, Виконавча рада погодилася провести наступного року чотири перегляди за програмою замість запланованих двох, їх успішне проходження дозволить Україні збільшити обсяг залучених коштів за програмою у 2025 році із $1,8 млрд до $2,7 млрд.

Нагадаємо, 31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,6 млрд.