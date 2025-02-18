Фінансові новини
- |
- 18.02.25
- |
- 12:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Місія МВФ для перегляду програми з Україною розпочнеться вже найближчими днями
10:44 18.02.2025 |
Україна та Міжнародний валютний фонд обговорили підготовку до сьомого перегляду програми розширеного фінансування EFF. Очікується, що місія МВФ розпочнеться вже найближчими днями.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів за результатами зустрічі міністра Сергія Марченка та директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої.
"Мінфін спільно з командами Національного банку та МВФ продовжує працювати над впровадженням спільно визначених реформ. Ми успішно пройшли вже шість переглядів Програми та працюємо над виконанням умов до сьомого перегляду і, як результат, отримання наступного траншу обсягом близько $917,5 млн", - зазначив Сергій Марченко.
Як уточнили в Мінфіні, за майже два роки функціонування програми Україна успішно завершила вже шість переглядів - вперше за історію співпраці з МВФ. Це дозволило залучити до бюджету України близько $9,8 млрд з передбачених програмою на 2023-2027 роки $15,5 млрд.
У 2025 році планується залучити $2,7 млрд від МВФ за результатом чотирьох квартальних переглядів. Водночас програма є частиною пакету міжнародної підтримки України, який наразі становить близько $148 млрд.
На сьогодні Україна вже виконала 35 структурних маяків - реформаційних заходів у межах програми Механізму розширеного фінансування з МВФ.
Що відомо про програму співпраці України з МВФ?
Як повідомлялося, 20 грудня 2024 року Рада директорів МВФ затвердила шостий перегляд програми "Механізм розширеного фінансування" (EFF). Після цього Україна отримала близько $1,1 млрд на підтримку державного бюджету.
18 жовтня минулого року Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердила пʼятий перегляд програми розширеного фінансування EFF для України. Це дозволило Україні отримати новий транш від МВФ обсягом близько $1,1 млрд.
МВФ також переглянув графік затвердження наступних траншів для України на 2025 рік. Зокрема, Виконавча рада погодилася провести наступного року чотири перегляди за програмою замість запланованих двох, їх успішне проходження дозволить Україні збільшити обсяг залучених коштів за програмою у 2025 році із $1,8 млрд до $2,7 млрд.
Нагадаємо, 31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,6 млрд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Як Україна стала «мозком» НАТО в протистоянні Росії
ТОП-НОВИНИ
|Держдеп США назвав мету переговорів із представниками Москви в Саудівській Аравії
|«План Трампа» щодо партнерства з Україною. The Telegraph розкрило текст угоди від США
|Туск: саміт в Парижі – лише прелюдія до подій найближчих тижнів
|Стармер: Єдиним захистом України є гарантії безпеки від США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Відкрито всенародне обговорення законопроєкту про кредитну історію
|Галущенко: Два реактори Хмельницької АЕС обійдуться приблизно у 160 млрд грн
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 18.02.25
|Місія МВФ для перегляду програми з Україною розпочнеться вже найближчими днями
|Мінфін затвердив нові форми податкових декларацій для ФОПів
|Нафта зростає через перебої з поставками з Казахстану
Бізнес
|Tesla вводить антивандальний захист на станціях Supercharger
|Держдеп США планує закупити броньовані Tesla на $400 мільйонів - NYT
|Пропозиція Маска придбати OpenAI суперечить його судовим претензіям про перехід компанії на комерційну основу
|OpenAI планує зробити модель міркувань o3 доступною для всіх користувачів
|Google автоматично буде визначати вік користувача завдяки машинному навчанню
|Apple TV нарешті доступний на Android: повноцінний додаток уже в Google Play
|Google: Квантові комп'ютери зараз – як ШІ у 2010-х роках. Стануть корисними за 5-10 років