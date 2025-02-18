Мінфін затвердив нові форми податкових декларацій для ФОПів

Міністерство фінансів затвердило нові форми податкових декларацій платника єдиного податку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що нові форми податкових декларацій затверджено наказом міністерства від 31 січня 2025 року № 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції від 14 лютого 2025 року.

Зокрема, йдеться про такі податкові декларації: платника єдиного податку фізичної особи - підприємця, платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи), платника єдиного податку четвертої групи.

"Ці форми дадуть можливість платникам визначати зобов'язання військового збору та суми мінімального податкового зобов'язання у відповідності з останніми змінами до Податкового кодексу України", - наголосили у Мінфіні.