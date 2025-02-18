Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін затвердив нові форми податкових декларацій для ФОПів

10:41 18.02.2025 |

Економіка

 

Міністерство фінансів затвердило нові форми податкових декларацій платника єдиного податку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що нові форми податкових декларацій затверджено наказом міністерства від 31 січня 2025 року № 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції від 14 лютого 2025 року.

Зокрема, йдеться про такі податкові декларації: платника єдиного податку фізичної особи - підприємця, платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи), платника єдиного податку четвертої групи.

"Ці форми дадуть можливість платникам визначати зобов'язання військового збору та суми мінімального податкового зобов'язання у відповідності з останніми змінами до Податкового кодексу України", - наголосили у Мінфіні.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5554
  0,0745
 0,18
EUR
 1
 43,5168
  0,0739
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2156  0,08 0,19 41,8488  0,08 0,19
EUR 43,2104  0,10 0,24 43,9644  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5500  0,03 0,07 41,5750  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес