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Мінфін затвердив нові форми податкових декларацій для ФОПів
10:41 18.02.2025 |
Міністерство фінансів затвердило нові форми податкових декларацій платника єдиного податку.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що нові форми податкових декларацій затверджено наказом міністерства від 31 січня 2025 року № 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції від 14 лютого 2025 року.
Зокрема, йдеться про такі податкові декларації: платника єдиного податку фізичної особи - підприємця, платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи), платника єдиного податку четвертої групи.
"Ці форми дадуть можливість платникам визначати зобов'язання військового збору та суми мінімального податкового зобов'язання у відповідності з останніми змінами до Податкового кодексу України", - наголосили у Мінфіні.
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