Міноборони змінило систему попередньої оплати за держконтрактами на озброєння

Кабінет міністрів дозволив Міністерству оборони змінити механізм попередньої оплати за державними контрактами Агентства оборонних закупівель (АОЗ). Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Виробники зброї тепер можуть розраховувати на аванси від АОЗ терміном до 24 місяців.

За словами директора департаменту політики закупівель Міноборони Гліба Канєвського, удосконалення системи передоплат дозволить швидко сплачувати кошти за укладеними довгостроковими контрактами з українськими виробниками. Поки що це 17 чинних контрактів на постачання далекобійних ракет, мінометів, артилерійських установок, броньованих автомобілів тощо.

"Це рішення прискорить постачання критично важливого озброєння та військової техніки для ЗСУ. Минулого року тільки за контрактами Міноборони вітчизняний виробник зброї отримав загалом понад 170 млрд грн", - додав перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.