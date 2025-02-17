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АНАЛІТИКА

У 2024 році резиденти Дія.Cіtу сплатили понад ₴18 млрд податків, monobank найбільше

17:46 17.02.2025 |

Економіка

 

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що у 2024 році від резидентів Дія.Cіtу надійшло понад 18 мільярдів гривень податків.

Очільник Мінцифри також оприлюднив п'ятірку компаній, які сплатили найбільше податків протягом року. До їх числа увійшли:

* Monobank
* FAVBET Tech
* SoftServe
* Український процесінговий центр
* EPAM Systems

"Вигідні податкові умови Дія.Cіtу створюють баланс між потребами держави та бізнесу. Країна отримує податкові надходження, а компанії - низку преференцій для розвитку, зокрема й податкових", - пише Федоров.

Резиденти Дія.Cіtу мають сплачувати 5% ПДФО, 5% військового збору та ЄСВ 22%, та 9% на виведений капітал або 18% на прибуток.
За матеріалами: mezha.media
 

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