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АНАЛІТИКА

Жінки керують 36% підприємств в Україні. Їхня частка зростає — Держстат

16:58 17.02.2025 |

Економіка, Україна

 
Кількість активних підприємств, керівниками яких є жінки, становила майже 236 000, або 36,2% від загальної кількості станом на 1 листопада 2024 року. Про це свідчать дані, які раз на рік публікує Державна служба статистики.

Найбільша частина підприємств, очолюваних жінками, зосереджена у сферах освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних послуг.

Держстат включає до цієї статистики підприємства за всіма організаційно-правовими формами господарювання. Сюди входять, наприклад, дитячі садки, де у 99% випадків керівником є жінка. Також майже всіма бібліотеками (93%) керують жінки.

Жінки-керівниці переважають на підприємствах споживчої кооперації (58,6% від усіх підприємств цієї сфери), в органах державної влади (56,2%), місцевої влади (52%), комунальних підприємствах (79%), профспілках (62%), кредитних спілках (54%).

Найбільше жінок-керівниць у Києві (41 000), Дніпропетровській (понад 19 000) та Одеській областях (понад 14 000).
Жінки керують 36% підприємств в Україні. Їхня частка зростає - Держстат

Жінки керують 36% підприємств в Україні. Їхня частка зростає — Держстат
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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