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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Україна та ОАЕ підписали угоду про всеосяжне економічне партнерство
13:54 17.02.2025 |
Україна та Об'єднані Арабські Емірати підписали угоду про Всеосяжне економічне партнерство.
Про це президент Володимир Зеленський, який перебуває з офіційним візитом у ОАЕ, повідомив у Facebook.
"Сьогодні ж підписано важливу економічну угоду між нашими державами. Документ максимально лібералізує доступ до ринку ОАЕ для майже всіх українських товарів. Нашим компаніям буде простіше продавати свої продукти в ОАЕ", - написав голова держави.
Своєю чергою перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко уточнила, що це не традиційна угода про вільну торгівлю, вона перша в історії серед укладених договорів з однією із країн Перської затоки.
"Вона є всеосяжною та охоплює товари, послуги, інвестиції, цифрову торгівлю й багато іншого. Короткостроковий аналіз показує, що ця угода допоможе зберегти позитивне торгівельне сальдо у торгівлі товарами. У середньо- та довгостроковій перспективі очікується зміна траєкторії зростання ВВП на 0,1%", - написала Свириденко на своїй сторінці у Facebook.
Вона додала, що найвищі темпи зростання очікуються у таких секторах, як транспорт, металургія, харчова промисловість, зокрема борошномельна галузь і виробництво олії. Зокрема, одним із прогнозованих результатів угоди є зростання експорту металів і рослинних олій.
Що є саме передбачає угода про економічне партнерство з ОАЕ?
* максимальну лібералізацію доступу на ринки для обох країн, зокрема українські товари отримають повний доступ до ринку ОАЕ для 96,6% товарних ліній. Для окремих товарів (м'ясо курятини, яйця, соняшникова олія, металопродукція) діятимуть імпортні тарифні квоти з можливістю безмитної торгівлі в їхніх межах;
* створення Українсько-Еміратської інвестиційної ради, яка допоможе збільшити приплив інвестицій та усунути потенційні бар'єри, які виникають перед інвесторами;
* створення Комітет з питань малого та середнього підприємництва,. який надаватиме комплексну підтримку бізнесу, зокрема у сфері навчання та консультування;
* спрощений доступ для українських компаній до ринків ОАЕ та інших країн регіону, передбачувані умови торгівлі та усунення бар'єрів для експорту та інвестування. Зокрема, ОАЕ скасували для України обмеження на частку іноземного капіталу у 49%. Тепер українські підприємці можуть реєструвати компанії з часткою іноземного капіталу до 70%, а в деяких секторах - поступово навіть до 100%. Це стосується, зокрема, комерційних послуг, будівництва, освіти, охорони здоров'я та бухгалтерського обліку;
* при реєстрації у вільних економічних зонах ОАЕ частка іноземного капіталу може бути 100%.
* відсутність митних зборів при електронній передачі даних.
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