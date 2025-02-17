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У січні ФОПи втричі частіше закривались, ніж відкривали новий бізнес

13:09 17.02.2025 |

Економіка

У січні ФОПи втричі частіше закривались, ніж відкривали новий бізнес

 

У січні в Україні закрилось 61 455 ФОПів, натомість відкрило власну справу лише 21 358 підприємців.

Про це повідомляє "Опендатабот".

"Попри ризики війни, фопономіка била усі рекорди: відтоді, як реєстри запрацювали у березні 2022 року, щомісяця більше ФОПівів відкривалось, ніж закривалось. Однак наприкінці 2024 року ситуація змінилась - ймовірно, це пов'язано із зростанням податкового навантаження на підприємців", - йдеться в повідомленні.

Загалом 126 млрд грн податку сплатили ФОПи за майже 3 роки повномасштабної війни.

За час великої війни в Україні відкрилось 763 759 нових ФОПів, водночас 684 995 підприємців вирішили закритись.

За даними "Опендатабот", найчастіше підприємці, які відкривалися вже після початку повномасштабного вторгнення, обирали роздрібну торгівлю як основну сферу діяльності - це 28.1% або 214,2 тисячі підприємців. До трійки також потрапили IT - 9.1% (69,5 тисяч) та оптова торгівля - 7.2% (54,6 тисячі).

У порівнянні з довоєнним періодом в 3 рази побільшало нових справ у сфері пошти та кур'єрської діяльності. У 2,6 раза зросла кількість нових фопів пов'язаних з освітою, та у 2,5 раза - у сфері фінансів.

Водночас рідше почали відкривати справи у сфері ІТ та торгівлі мото/авто транспортом.

Найбільше нових ФОПів за час великої війни зареєстровано у Києві - 108 536, на Дніпропетровщині (68 377) та Львівщині (60 009).

У січні ФОПи втричі частіше закривались, ніж відкривали новий бізнес

 

Як зазначає "Опедатабот", повномасштабна війна та мобілізація помітно вплинули на гендерний розподіл підприємців.

Якщо у січні 2022 року кожен другий новий ФОП відкривали жінки, то зараз частка таких справ - 61%. Найбільше жінок-підприємниць серед нових ФОПівів у Хмельницькій (60.5%), Кіровоградській (60.1%) та Полтавській областях (59.4%).

Жінки частіше відкривають бізнес у сфері послуг, освіти та виробництва одягу, тоді як чоловіки домінують у будівництві, транспорті та логістиці.
За матеріалами: Економічна правда
 

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