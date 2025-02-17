Держгеонадра оголосили треті аукціони з продажу спецдозволів на ₴11,2 мільйона

Державна служба геології та надр України 4 березня проведе треті цьогоріч аукціони, на яких виставить на продаж 8 спецдозволів на розробку ділянок з покладами корисних копалин.

Про це повідомила пресслужба установи, передає Укрінформ.

«Державна служба геології та надр України оголосила проведення третіх аукціонів у 2025 році, на які запропонувала вісім ділянок надр із покладами бурштину, габро, підземних мінеральних лікувально-столових вод, піску, трепелу, кремнистої крейди, вапняку фосфатовмісного, вапняку малофосфатного», - йдеться в повідомленні.

Загальна початкова вартість лотів становить 11 266 379 грн. Торги заплановані на 4 березня 2025 року та проходитимуть на платформі Prozorro.Продажі в режимі реального часу. Всі об'єкти номіновані надрокористувачами.

Зокрема, інвесторам пропонують придбати родовище Немійське на Вінничині з покладами трепелу, кремнистої крейди та вапняку. Спецдозвіл на видобування корисних копалин продається на строк 20 років. Стартова ціна - 5,69 млн грн.

Крім того, на аукціон виставлено південну частину Східної ділянки №2 Шадурського родовища на Житомирщині. Стартова ціна дозволу на видобування габро продається за 1,67 млн грн. Інвестор отримає право на видобування декоративного каменю терміном на 20 років.