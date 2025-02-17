Свириденко представила інвестиційні можливості України в Саудівській Аравії

Міністр економіки Юлія Свириденко в Ер-Ріяді представила перспективні інвестиційні можливості в енергетиці, сільському господарстві, інфраструктурі та інших секторах. Також йшлося про участь компаній із Саудівської Аравії в приватизації в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства економіки України.

«Українська делегація розпочала офіційний візит до Саудівської Аравії із зустрічі з майже сотнею місцевих підприємців. Під час зустрічі в Ер-Ріяді 16 лютого 2025 року перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко представила перспективні інвестиційні можливості в енергетиці, сільському господарстві, інфраструктурі та інших секторах. Також йшлося про участь компаній із Саудівської Аравії в приватизації в Україні», - йдеться у повідомленні.

Найближчими днями делегація проведе десятки зустрічей для підготовки візиту Президента Володимира Зеленського до Саудівської Аравії.

«Саудівська Аравія активно підтримує Україну. Спрямували 500 млн доларів на підтримку відновлення України. Допомагають як гуманітарно, так економічно, працюючи із українськими компаніями. Нині заклик «інвестуйте в Україну не чекаючи завершення війни», ми можемо проілюструвати дуже конкретними бізнесами із Саудівської Аравії. Наприклад FAS Energy, яка інвестувала у відновлювальну енергетику в Україні. Чи SALIC, яка торік у вересні стала співвласником одного з найбільших українських агрохолдингів - МХП, придбавши 12,6% акцій компанії. Я безмежно вдячна всім тим компаніям, які показують лідерство й те, що інвестувати в Україну зараз можна і потрібно», - зазначила Свириденко.

Вона також подякувала Саудівській Аравії за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та відзначила посилення рівня співпраці між країнами.

Під час зустрічі українська сторона ознайомила бізнес Саудівської Аравії з поточною економічною ситуацією в Україні, інвестиційними можливостями, які наразі Україна пропонує для закордонних інвесторів, та рішеннями, які наша держава реалізує для створення та підтримки сприятливого інвестиційного клімату.

Потенційним інвесторам розповіли про програми підтримки проєктів із значимими інвестиціями, інструменти розвитку індустріальних парків, страхування воєнних ризиків.

В рамках бізнес-форуму відбулася серія воркшопів, де учасники форуму ознайомилися із інвестиційними проєктами у сферах інфраструктури, сільського господарства, енергетики, нерухомості.

«Я переконана, що ми маємо перспективи для ще активнішого залучення інвестицій із країн Близького Сходу. Сьогодні ми побачили значний інтерес передусім до інфраструктурних проєктів, енергетичних, до пропозицій у сфері інновацій, агробізнесу, передусім виробництві добрив, де Саудівська Аравія має експертизу. Спільні зусилля вже зараз дають результат, хоч і невеликими кроками. Експорт до Саудівської Аравії зріс з 291 мільйонів доларів у 2023 році до 368 мільйонів у 2024 році. І ми очікуємо зростання й цього року. Ми ще не вийшли на довоєнні показники, але я маю надію, що зможемо цього досягти і такі бізнес-форуми цьому сприятимуть», - додала Свириденко.