Німецька Helsing допоможе Україні у впровадженні ШІ в оборонні розробки

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та німецька оборонна компанія Helsing GmbH домовилися про співпрацю у впровадженні технологій штучного інтелекту в українські розробки. Про це повідомила пресслужба Мінстратегпрому.

Рік тому Helsing підписала з Мінстратегпромом меморандум щодо співробітництва у сфері безпеки й оборони. Метою було підсилення українських оборонних технологій. Йшлося про впровадження технологій штучного інтелекту в дрони, зокрема БпЛА, українського виробництва.

Тепер компанія заявила про намір продовжувати й поглиблювати співпрацю з українським defence tech - зокрема, в масштабуванні виробництва.

"Україна бореться за всю Європу. Саме тому рік тому компанія Helsing відгукнулася на заклик про створення ударних безпілотників, стійких до дії засобів РЕБ. [...] Сьогодні, виконавши це зобов'язання, ми йдемо далі і заявляємо про наші наміри щодо наступного етапу підтримки", - заявив CEO Helsing GmbH Гундберт Шерф.

13 лютого Helsing оголосила про виробництво 6000 ударних безпілотників HX-2 для України. Попереднє замовлення було на 4000 одиниць моделі дрона HF-1, які зараз постачаються до України у партнерстві з українською промисловістю.

Дрон-камікадзе HX-2, стійкий до засобів радіоелектронної боротьби, був представлений наприкінці 2024 року. Компанія заявляє, що це високоточний безпілотник з дальністю дії до 100 км, максимальна швидкість якого становить 220 км/год. Вага озброєння досягає 12 кг.

Довідка

Helsing GmbH - німецька оборонна технологічна компанія зі штаб-квартирою в Мюнхені. Компанія, заснована у 2021 році, опрацьовує військові безпілотники, а також програмне забезпечення на основі штучного інтелекту, призначене для вдосконалення систем озброєння та покращення ухвалення рішень на полі бою.

Після вторгнення Росії в Україну компанія уклала партнерські угоди з Rheinmetall (вересень 2022 року) та Saab (вересень 2023 року) з метою інтеграції штучного інтелекту Helsing в існуючі системи озброєнь.

Дрони-камікадзе HF-1 і HX-2 виробництва Helsing використовують штучний інтелект та збережені картографічні дані для навігації та наведення без необхідності використання GPS.