Фінансові новини
- |
- 17.02.25
- |
- 10:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Завод із виробництва боєприпасів Rheinmetall в Україні почне працювати у 2026 році
09:20 17.02.2025 |
Завод боєприпасів Rheinmetall в Україні, будівництво якого анонсували рік тому, почне працювати у 2026 році. Про це гендиректор німецької збройової компанії Армін Папперґер розповів в інтерв'ю DW.
"Завод із виробництва боєприпасів почне працювати тільки 2026 року. Як я вже говорив, у нас були затримки", - сказав глава Rheinmetall.
Папперґер наголосив, що Rheinmetall не відмовиться від планів інвестувати в Україну, навіть якщо війна завершиться цього року.
"Ми тримаємо своє слово. Наша стратегія - побудувати в Україні три заводи, і це не залежить від того, буде війна чи ні", - зазначив він.
За його словами, будівництво нових заводів у Німеччині відбувається набагато швидше, оскільки більшість бюрократичних перепон було усунуто.
"Наприклад, для заводу з виробництва комплектовання для F-35 і найбільшого в Європі заводу з виробництва боєприпасів у Нижній Саксонії ми отримали дозволи упродовж лише кількох тижнів", - сказав Папперґер.
В Україні процес поки що йде повільніше.
"Ми вирішили створити підприємство з часткою 51% у Rheinmetall, що раніше в Україні було неможливо - державні підприємства повинні були володіти контрольним пакетом. Але я сказав, що інвестуватиму тільки за наявності у нас контрольного пакета. Цей процес тривав кілька місяців", - розповів глава німецької компанії.
Попри це, Папперґер задоволений співпрацею Rheinmetall з Україною.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Guardian: у Парижі обговорять негайний вступ України в НАТО у разі порушення Росією перемир'я
|РФ має відійти щонайменше до кордонів лютого 2022 року - Зеленський
|Зеленський: Наш план – завершити війну з допомогою партнерів у 2025 році
|Зеленський: НАТО має бути основою безпекових гарантій, але є варіант
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Свириденко представила інвестиційні можливості України в Саудівській Аравії
|«Укроборонпром» підписав меморандум із данськими зброярами Weibel Scientific
|Укроборонпром та французька Thales International створять спільне підприємство
|Німецька Helsing допоможе Україні у впровадженні ШІ в оборонні розробки
|Завод із виробництва боєприпасів Rheinmetall в Україні почне працювати у 2026 році
|Торік Україна з партнерами виготовила 1,5 мільйона дронів - Зеленський
|Ціни на нафту стабільні, оскільки ринок очікує на мирну угоду між Росією та Україною
Бізнес
|OpenAI планує зробити модель міркувань o3 доступною для всіх користувачів
|Google автоматично буде визначати вік користувача завдяки машинному навчанню
|Apple TV нарешті доступний на Android: повноцінний додаток уже в Google Play
|Google: Квантові комп'ютери зараз – як ШІ у 2010-х роках. Стануть корисними за 5-10 років
|Офіційно: перші Олімпійські кіберспортивні ігри відбудуться 2027 року в Саудівській Аравії
|Apple співпрацюватиме з Alibaba над ШІ для iPhone у Китаї
|Тайванський техногігант Foxconn може стати партнером Nissan замість Honda