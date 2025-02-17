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АНАЛІТИКА

Завод із виробництва боєприпасів Rheinmetall в Україні почне працювати у 2026 році

 

Завод боєприпасів Rheinmetall в Україні, будівництво якого анонсували рік тому, почне працювати у 2026 році. Про це гендиректор німецької збройової компанії Армін Папперґер розповів в інтерв'ю DW.

"Завод із виробництва боєприпасів почне працювати тільки 2026 року. Як я вже говорив, у нас були затримки", - сказав глава Rheinmetall.

Папперґер наголосив, що Rheinmetall не відмовиться від планів інвестувати в Україну, навіть якщо війна завершиться цього року.

"Ми тримаємо своє слово. Наша стратегія - побудувати в Україні три заводи, і це не залежить від того, буде війна чи ні", - зазначив він.

За його словами, будівництво нових заводів у Німеччині відбувається набагато швидше, оскільки більшість бюрократичних перепон було усунуто.

"Наприклад, для заводу з виробництва комплектовання для F-35 і найбільшого в Європі заводу з виробництва боєприпасів у Нижній Саксонії ми отримали дозволи упродовж лише кількох тижнів", - сказав Папперґер.

В Україні процес поки що йде повільніше.

"Ми вирішили створити підприємство з часткою 51% у Rheinmetall, що раніше в Україні було неможливо - державні підприємства повинні були володіти контрольним пакетом. Але я сказав, що інвестуватиму тільки за наявності у нас контрольного пакета. Цей процес тривав кілька місяців", - розповів глава німецької компанії.

Попри це, Папперґер задоволений співпрацею Rheinmetall з Україною.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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