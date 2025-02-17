Торік Україна з партнерами виготовила 1,5 мільйона дронів - Зеленський

Минулого року завдяки спільним зусиллям України і партнерів було вироблено понад 1,5 млн безпілотників різних типів, зараз Україна є світовим лідером у сфері безпілотної війни.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції у суботу, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми розвиваємо спільне виробництво зброї, особливо безпілотників. Данська модель, наприклад, спільного інвестування у виробництво озброєнь в нашій країні вже добре працює, дуже-дуже-дуже успішно. Лише минулого року завдяки українським та партнерським зусиллям ми виробили понад 1,5 мільйона безпілотників різних типів. Україна зараз є світовим лідером у галузі безпілотної війни. Це наш успіх. Але це також і ваш успіх", - сказав глава держави, звертаючись до присутніх.

У цьому зв'язку Зеленський наголосив: усе, що виробляється для оборони України, зміцнює і безпеку Європи. "Це стосується і артилерії, і протиповітряної оборони, і технологій, і бронетехніки", - зауважив він.

"Все, що потрібно для захисту життя в сучасній війні, має вироблятися в Європі - повністю. Європа має все необхідне. Європа просто повинна об'єднатися і почати діяти так, щоб ніхто не міг сказати Європі ні, командувати нею або ставитися до неї, як до слабака. Йдеться не лише про накопичення зброї. Йдеться про робочі місця. Технологічне лідерство. І економічну силу для Європи", - сказав Президент.