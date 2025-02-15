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итна служба почала використовувати штучний інтелект при розмитненні автомобілів

23:59 14.02.2025 |

Економіка

 

Державна митна служба почала використовувати штучний інтелект у роботі своїх сервісів.

Це має спростити митні процедури для громадян, повідомляє пресслужба відомства.

"Одним із таких нововведень стало оновлення розділу "Ввезення легкового автомобіля" в Особистому кабінеті на порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", - зазначається у повідомленні.

* У Митній службі пояснили, що відтепер митна декларація може формуватися простіше та швидше завдяки двом ключовим покращенням:

* розпізнавання характеристик автомобіля за VIN-кодом - достатньо ввести VIN, і система автоматично спробує знайти технічні дані транспортного засобу;

* автоматичне заповнення частини граф декларації на основі фото техпаспорта - просто завантажте зображення документа і штучний інтелект зчитає всі можливі характеристики автомобіля, що містяться у техпаспорті. Решту даних система запропонує на основі VIN.
 

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