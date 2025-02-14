До «Національного кешбеку» за пів року долучилися понад 1700 виробників

За шість місяців від запуску програми «Національний кешбек» до неї долучилися понад 1 700 виробників, з яких найактивнішими є бізнеси Києва, Дніпропетровщини та Харківщини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки.

«Програма «Національний кешбек» створює додаткові можливості для українських виробників. Понад 5 мільйонів користувачів, які долучилися до програми, обирають українські товари. Компенсація 10% вартості, яку надає держава, робить українську продукцію конкурентнішою, а самі виробники отримують підвищення впізнаваності бренду та додатковий попит на їх продукцію», - наголосила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія

У десятці найактивніших за кількістю виробників: Київ - 375, Дніпропетровська область - 180, Харківська - 156, Київська - 137, Львівська - 137, Одеська - 88, Полтавська - 72, Вінницька - 58, Черкаська - 56, Тернопільська область - 52.

Зазначається, що попри складні умови, Харківщина посідає третє місце за кількістю зареєстрованих у програмі виробників, що демонструє стійкість і прагнення місцевого бізнесу працювати та підтримувати економіку.

Зареєстровані в програмі виробники пропонують широку номенклатуру споживчих товарів, зокрема продукти та напої, одяг та взуття, косметичні вироби, будівельні матеріали, ліки, інструменти, електроприлади, меблі, книжки, товари для дітей.

Загалом кешбек доступний на 365 тис. споживчих товарів українського виробництва.

До програми може долучитися будь-який виробник споживчих товарів, окрім підакцизних. Основна вимога - виробничі потужності мають бути розташовані на території України, а товар повинен мати унікальний штрихкод.

Як повідомляв Укрінформ, «Національний кешбек» - це програма підтримки громадян, ініційована Президентом Володимиром Зеленським. Кешбек 10% надається за умови купівлі товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі. Максимальна сума кешбеку - 3 тис. грн на місяць. Кошти можна витратити на послуги, благодійність, донати ЗСУ, військові облігації, українські книжки та ліки, зареєстровані в програмі.