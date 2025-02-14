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KSE: Збитки інфраструктури України через повномасштабну війну зросли до $170 млрд
22:57 14.02.2025 |
Загальна сума прямих збитків, завданих інфраструктурі України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, сягнула майже $170 млрд. Про це повідомляє Київська школа економіки (KSE) у новому звіті.
У порівнянні з початком 2024 року ця цифра зросла на $12,6 млрд, що є наслідком подальших руйнувань через ракетні атаки та бойові дії. Найбільших втрат зазнали житловий фонд, транспортна інфраструктура та енергетика.
Житловий сектор залишається найбільш постраждалим - прямі збитки оцінюються у $60 млрд. Станом на листопад 2024 року пошкоджено або зруйновано 236 000 житлових будівель, з яких 209 000 - приватні будинки, 27 000 - багатоквартирні, а ще 600 - гуртожитки.
У регіональному розрізі найбільших руйнувань зазнали Донецька, Харківська, Луганська, Київська, Чернігівська та Херсонська області.
Значних втрат зазнала транспортна інфраструктура - на $38,5 млрд. Пошкоджено та зруйновано понад 26 000 кілометрів автомобільних доріг, що оцінюється у $28,3 млрд.
Втрати залізничного транспорту становлять $4,3 млрд, інфраструктури портів - $0,85 млрд, авіаційної галузі - $2 млрд. Прямі втрати приватного легкового транспорту оцінюються у $2,2 млрд - знищено або пошкоджено 260 000 автомобілів.
Енергетичний сектор України втратив $14,6 млрд. Промисловість, будівництво та сектор послуг зазнали збитків на $14,4 млрд. Агропромисловий комплекс зазнав руйнувань на $10,3 млрд.
Значних втрат зазнав і лісовий фонд - через бойові дії та пожежі пошкоджено 298 000 гектарів лісів, втрати оцінюються у $4,5 млрд.
Втрати освітньої інфраструктури оцінюються у $7,3 млрд. За період повномасштабного вторгнення пошкоджено або зруйновано понад 4000 закладів освіти, зокрема 229 шкіл, 110 дитячих садків і 97 університетів.
Охорона здоров'я втратила $4,3 млрд. Під удари потрапили лікарні, поліклініки та інші медичні заклади. Загалом пошкоджено 1554 медичні об'єкти, зокрема 515 лікарень та 465 амбулаторій.
Культурна спадщина, спортивні та туристичні об'єкти зазнали руйнувань на суму $4 млрд. Постраждали 3921 об'єкт культури, 399 релігійних споруд, 343 спортивні комплекси.
Сектор житлово-комунального господарства втратив $3,5 млрд. Значних руйнувань зазнали 925 котелень, 214 центральних теплових пунктів, понад 354 км тепломереж.
Цифрова інфраструктура та телекомунікаційний сектор зазнали прямих збитків на $1,2 млрд. Пошкоджено інтернет-мережі, мобільні радіомережі та магістральні лінії зв'язку.
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