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АНАЛІТИКА

Кабмін виділив понад ₴5 мільярдів на програми, які є частиною політики «Зроблено в Україні»

17:34 14.02.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів виділив 5,1 млрд грн на програми, які є частиною політики «Зроблено в Україні», зокрема, 2 млрд грн - на гуманітарне розмінування.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду 14 лютого, передає Укрінформ із посиланням на його Телеграм-канал.

«Сьогодні виділяємо 5,1 млрд грн на програми, які є частиною політики "Зроблено в Україні". Зокрема, 2 млрд грн - на гуманітарне розмінування сільгоспземель. Українські аграрії можуть отримати компенсацію в розмірі 100% за розмінування своїх угідь і якомога швидше відновити роботу», - сказав він.

Шмигаль зазначив, що 1,6 млрд грн спрямують на підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги. Ідеться про програми «Національний кешбек» та компенсацію на продукцію української промисловості, зокрема за купівлю обладнання та техніки.

За словами прем'єра, ще 500 млн грн спрямують на компенсацію за купівлю сільгосптехніки, виробленої в Україні. Завдяки цій програмі уряд очікує, що виробництво відповідної техніки та обладнання цьогоріч зросте на 10-15%.

«500 млн грн виділяємо на створення якісної інфраструктури індустріальних парків. Ці кошти підуть на облаштування інженерно-транспортної інфраструктури та підключення до мереж в семи індустріальних парках», - зауважив він.

Глава уряду додав, що також продовжиться підтримка малого та середнього бізнесів через гранти та доступні кредити.
 

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