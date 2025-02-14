Кабмін передав функції з регулювання азартних ігор від КРАІЛ до Мінцифри

Кабінет міністрів передав функції з формування та реалізації державної політики у сфері азартних ігор та лотерей до Міністерства цифрової трансформації. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук за результатами засідання 14 лютого.

Це пов'язано з тим, що у грудні 2024 року парламент вирішив ліквідувати Комісію з грального бізнесу, а ліцензії - автоматизувати.

Положення про Міністерство цифрової трансформації було доповнено, щоб включити нові завдання та повноваження щодо регулювання азартних ігор та лотерей.

Частина бюджетних призначень, які раніше були передбачені для Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, тепер передаються до Мінцифри. Йдеться про 14,35 млн грн із загального фонду державного бюджету на 2025 рік.

Ці гроші будуть використані в рамках програми "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" (раніше вони були призначені для програми "Керівництво та управління у сфері регулювання азартних ігор та лотерей").