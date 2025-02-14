Фінансові новини
- |
- 14.02.25
- |
- 16:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін передав функції з регулювання азартних ігор від КРАІЛ до Мінцифри
16:27 14.02.2025 |
Кабінет міністрів передав функції з формування та реалізації державної політики у сфері азартних ігор та лотерей до Міністерства цифрової трансформації. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук за результатами засідання 14 лютого.
Це пов'язано з тим, що у грудні 2024 року парламент вирішив ліквідувати Комісію з грального бізнесу, а ліцензії - автоматизувати.
Положення про Міністерство цифрової трансформації було доповнено, щоб включити нові завдання та повноваження щодо регулювання азартних ігор та лотерей.
Частина бюджетних призначень, які раніше були передбачені для Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, тепер передаються до Мінцифри. Йдеться про 14,35 млн грн із загального фонду державного бюджету на 2025 рік.
Ці гроші будуть використані в рамках програми "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" (раніше вони були призначені для програми "Керівництво та управління у сфері регулювання азартних ігор та лотерей").
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Лідери країн Північної Європи та Балтії закликали дати Україні можливість перемогти у війні з Росією
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський готовий говорити з Трампом про все, включно з НАТО, але є червоні лінії
|Україна доопрацювала драфт щодо партнерства з США і передала документ американській стороні
|Шеф Пентагону пом'якшив заяви щодо умов миру з Путіним – це не «червоні лінії»
|Уночі ворожий дрон вдарив по саркофагу Чорнобильської АЕС, є суттєві пошкодження, – Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін обмежив торговельну націнку на ліки: 35% – для аптек, 8% – для дистриб'юторів
|Кабмін передав функції з регулювання азартних ігор від КРАІЛ до Мінцифри
|До аграрного держреєстру приєдналися 30 банків. Видають пільгові кредити сільгоспкомпаніям
|ОСББ частіше звертаються до суду щодо боржників: віддають перевагу судовим наказам
|Банки видали кредитів на відновлення енергетики на 13 мільярдів. Бізнес просить у 6 разів більше
|Оборонно-промислова конференція у Києві зібрала 155 компаній з України й трьох країн Європи
|Німецький виробник дронів Quantum Systems планує збільшити виробництво в Україні вдвічі
Бізнес
|Apple співпрацюватиме з Alibaba над ШІ для iPhone у Китаї
|Тайванський техногігант Foxconn може стати партнером Nissan замість Honda
|YouTube відкриє доступ до автоматичного дубляжу для всіх авторів
|Китай зменшить закупівлю обладнання для виробництва чипів у 2025 році
|Британія пояснила, чому не підписала декларацію щодо ШІ на саміті в Парижі
|США та Британія відмовились підписати міжнародну декларацію щодо ШІ на саміті у Парижі
|Франція виділить 1 гігават ядерної енергії на розвиток штучного інтелекту