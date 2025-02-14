Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін передав функції з регулювання азартних ігор від КРАІЛ до Мінцифри

16:27 14.02.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів передав функції з формування та реалізації державної політики у сфері азартних ігор та лотерей до Міністерства цифрової трансформації. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук за результатами засідання 14 лютого.

Це пов'язано з тим, що у грудні 2024 року парламент вирішив ліквідувати Комісію з грального бізнесу, а ліцензії - автоматизувати.

Положення про Міністерство цифрової трансформації було доповнено, щоб включити нові завдання та повноваження щодо регулювання азартних ігор та лотерей.

Частина бюджетних призначень, які раніше були передбачені для Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, тепер передаються до Мінцифри. Йдеться про 14,35 млн грн із загального фонду державного бюджету на 2025 рік.

Ці гроші будуть використані в рамках програми "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" (раніше вони були призначені для програми "Керівництво та управління у сфері регулювання азартних ігор та лотерей").
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7996
  0,0069
 0,02
EUR
 1
 43,4361
  0,0804
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3948  0,07 0,17 42,0176  0,07 0,17
EUR 43,2297  0,07 0,17 43,9579  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6600  0,15 0,35 41,6800  0,15 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес