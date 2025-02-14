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Оборонно-промислова конференція у Києві зібрала 155 компаній з України й трьох країн Європи

15:55 14.02.2025 |

Економіка

Оборонно-промислова конференція у Києві зібрала 155 компаній з України й трьох країн Європи

 

Мінстратегпром та британська торгова асоціація ADS провели оборонно-промислову конференцію, в якій взяли участь 155 українських, британських, норвезьких та нідерландських компаній та асоціацій.

Про це повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, передає Укрінформ.

«12 лютого відбулася оборонно-промислова конференція Україна - Велика Британія, Норвегія, Нідерланди. Це багатосторонній захід, організований з метою створити майданчик для комунікацій між оборонними компаніями України та трьох європейських держав», - йдеться в повідомленні.

Конференція об'єднала 155 українських, британських, норвезьких і нідерландських компаній та асоціацій. Ці приватні й державні підприємства представляли різні сфери оборонної галузі. Деякі з них уже мають домовленості про партнерства, або вже у процесі їх реалізації. Тож конференція стала для них нагодою посилити зв'язки та поглибити співпрацю.

Під час заходу були проведені понад 150 ділових зустрічей між представниками бізнесу.

Вітаючи учасників заходу, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін підкреслив, що кожна з представлених країн розглядається Україною як довгостроковий й перспективний партнер в галузі оборонної промисловості.
 

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