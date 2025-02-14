Фінансові новини
- |
- 14.02.25
- |
- 14:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Німецький виробник дронів Quantum Systems планує збільшити виробництво в Україні вдвічі
14:36 14.02.2025 |
Провідний німецький виробник безпілотників Quantum Systems цього року має намір збільшити своє виробництво в Україні вдвічі.
Про це у Фейсбуці повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, передає Укрінформ.
«Делегація Мінстратегпрому починає свою роботу на Мюнхенській безпековій конференції. Розпочали з робочої зустрічі з представниками Quantum Systems», - йдеться в повідомленні.
За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна, Quantum Systems демонструє хороший приклад локалізації виробництва - компанія вже відкрила в Україні R&D центр та підприємство з обслуговування й розробки безпілотників.
Компанія планує подвоїти виробництво цього року. Під час зустрічі обговорили, яким чином можна це пришвидшити.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Лідери країн Північної Європи та Балтії закликали дати Україні можливість перемогти у війні з Росією
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський готовий говорити з Трампом про все, включно з НАТО, але є червоні лінії
|Україна доопрацювала драфт щодо партнерства з США і передала документ американській стороні
|Шеф Пентагону пом'якшив заяви щодо умов миру з Путіним – це не «червоні лінії»
|Уночі ворожий дрон вдарив по саркофагу Чорнобильської АЕС, є суттєві пошкодження, – Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Німецький виробник дронів Quantum Systems планує збільшити виробництво в Україні вдвічі
|«Зроблено в Україні»: ЕКА підтримало український експорт на ₴1,31 мільярда у січні
|Українці у січні задекларували доходів на понад 16 мільярдів, лідер сплатить 42 мільйони податків
|Нафта продовжує слабо дорожчати, Brent торгується близько $75,2 за барель
|Бізнес закликав Держпродспоживслужбу припинити протиправні перевірки
|Україна готова співпрацювати з ЄС в питаннях урану, літію і титану - Шмигаль
Бізнес
|Apple співпрацюватиме з Alibaba над ШІ для iPhone у Китаї
|Тайванський техногігант Foxconn може стати партнером Nissan замість Honda
|YouTube відкриє доступ до автоматичного дубляжу для всіх авторів
|Китай зменшить закупівлю обладнання для виробництва чипів у 2025 році
|Британія пояснила, чому не підписала декларацію щодо ШІ на саміті в Парижі
|США та Британія відмовились підписати міжнародну декларацію щодо ШІ на саміті у Парижі
|Франція виділить 1 гігават ядерної енергії на розвиток штучного інтелекту