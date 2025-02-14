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АНАЛІТИКА

Німецький виробник дронів Quantum Systems планує збільшити виробництво в Україні вдвічі

 

Провідний німецький виробник безпілотників Quantum Systems цього року має намір збільшити своє виробництво в Україні вдвічі.

Про це у Фейсбуці повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, передає Укрінформ.

«Делегація Мінстратегпрому починає свою роботу на Мюнхенській безпековій конференції. Розпочали з робочої зустрічі з представниками Quantum Systems», - йдеться в повідомленні.

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна, Quantum Systems демонструє хороший приклад локалізації виробництва - компанія вже відкрила в Україні R&D центр та підприємство з обслуговування й розробки безпілотників.

Компанія планує подвоїти виробництво цього року. Під час зустрічі обговорили, яким чином можна це пришвидшити.
 

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