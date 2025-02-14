«Зроблено в Україні»: ЕКА підтримало український експорт на ₴1,31 мільярда у січні

Експортно-кредитне агентство (ЕКА) підтримало 1,31 млрд грн українського експорту в січні 2025 року, що вдвічі більше, ніж за весь перший квартал минулого року.

Про це повідомила перша віцепремʼєр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу міністерства.

«Один з ключових напрямків політики «Зроблено в Україні» - це підтримка та розвиток несировинного експорту. Завдяки співпраці з ЕКА українські експортери зменшують власні ризики та отримують можливість кредитуватися дешевше, а значить й нарощувати об'єми продажів за кордон. Важливо, що таке співробітництво розширюється, а кожна гривня страхової відповідальності конвертується майже в 14 грн майбутньої експортної виручки», - зазначила Свириденко.

Експортні кредити у перший місяць 2025 року в ЕКА застрахували «Кредитвестбанк», ПУМБ та «Ощадбанк». Найчастіше такою можливістю користувались підприємці з Хмельницької, Запорізької областей та міста Київ.

Ці підприємства виготовляють меблі, готові продукти із зерна і борошна, алкогольні та безалкогольні напої, молочні продукти. Їхня продукція експортується у 17 країн світу, зокрема до Болгарії, Данії, Німеччини, Угорщини, Об'єднаних Арабських Еміратів, Румунії.