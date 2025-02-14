Українці у січні задекларували доходів на понад 16 мільярдів, лідер сплатить 42 мільйони податків

У січні українці подали понад 16 тисяч податкових декларацій. Загальний задекларований дохід - 16,2 млрд грн, що на 17% або 2,3 млрд грн менше, ніж у січні 2024 року.

Про це повідомили у Державній податковій службі.

Утім, попри зменшення загальної суми доходів, до сплати в бюджет задекларовано значно більші суми податків. Зокрема:

* 201,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що на 42% (60 млн грн) більше, ніж торік.

* 34,3 млн грн військового збору - на 23% (6,5 млн грн) більше, ніж у січні 2024 року.

Зазначається, що сім громадян задекларували податкові зобов'язання на суму понад 1 млн грн. Троє з них сплатять понад 10 млн грн податків і зборів із доходів, отриманих за кордоном.

Лідером серед декларантів став мешканець Житомирщини. Він сплатить до бюджету 42,1 млн гривень.

Майже 4 тисячі осіб подали декларації, щоб отримати податкову знижку. Їм повернуть 26,3 млн грн.