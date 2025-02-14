Бізнес закликав Держпродспоживслужбу припинити протиправні перевірки

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації повідомляють про перешкоджання їх діяльності у зв'язку з посиленням позапланових перевірок за дотриманням законодавства у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення.

Про це йдеться в повідомленні ЄБА.

Зазначається, що такі перевірки здебільшого відбуваються на підставі звернень фізичних осіб та без належного обґрунтування.

Повідомляється, що ще у квітні 2023 року наказом Міністерства охорони здоров'я №522 деякі позапланові перевірки було виведено з-під чинного на період воєнного стану державного мораторію. Відтоді багато рішень Держпродспоживслужби за результатами позапланових перевірок були оскаржені у судовому порядку.

"Через відсутність належного обґрунтування у скаргах фізичних осіб, суд не зміг встановити обставини порушень та шкоду, спричинену їхнім правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю чи безпеці держави. Як наслідок, судом була встановлена протиправність таких заходів Держпродспоживслужби, а накладені штрафи на компанії були визнані протиправними та скасовані", - розповіли в Асоціації.

Експерти ЄБА керуються також висновками, викладеними у постанові Верховного Суду від 20 січня 2025 року у справі №140/1046/24, якою суд встановив, що МОЗ, приймаючи наказ №522, перевищило свої повноваження, та, як наслідок, перевірки Держпродспоживслужби та прийняті постанови за їх результатами, є незаконними.

"Асоціація вважає за необхідне враховувати судову практику з цього питання та звертається до голови Держпродспоживслужби та першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки з пропозиціями. Європейська Бізнес Асоціація сподівається на врахування позиції та аргументів бізнесу в контексті проведення позапланових перевірок", - наголосили в ЄБА.

Зокрема, бізнес просить зупинити позапланові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення, проведення яких було погоджено Держпродспоживслужбою.

Також у ЄБА закликають надалі проводити позапланові перевірки лише у виняткових випадках (за наявності конкретних обставин, що становлять загрозу правам, законним інтересам, життю та здоров'ю людини тощо) та виключно за індивідуальними рішеннями Міністерства охорони здоров'я.