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АНАЛІТИКА

Україна готова співпрацювати з ЄС в питаннях урану, літію і титану - Шмигаль

 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна готова співпрацювати з Європейським Союзом в питаннях урану, карбонату літію і титану.

"Україна володіє 22 з 30 критичних для ЄС корисних копалин. Перше місце в Європі за запасами урану. Ми здатні не лише покрити власні енергетичні потреби, а й експортувати уран, особливо в умовах зростаючого попиту на ядерну енергетику в ЄС", - написав Шмигаль у статті для видання Politico.

Він також заявив, що в України найбільші запаси літію в Європі.

"У 2021 році у світі було спожито 460 тисяч тонн карбонату літію, а до 2030 року попит зросте до 6 мільйонів тонн. Ми готові створювати спільні підприємства, що нададуть ЄС стратегічну перевагу", - додав він.

Крім того, він зазначив, що Україна серед світових лідерів за запасами титану.

"Лише 10% розвіданих запасів розробляється, тож ми можемо повністю замістити імпорт російського титану для європейської промисловості, включно з оборонним сектором", - наголосив прем'єр.

Шмигаль вважає, що відбудова України - це не лише відновлення зруйнованого, а й можливість для Європи зростати разом з Україною.

"Відновлення України стане важливим чинником для консолідації Європи. Ідеться про сотні мільярдів євро інвестицій, що створять нові виробництва та робочі місця як в Україні, так і у країнах ЄС", - вважає прем'єр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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