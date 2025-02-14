Прийнятий закон про реєстрацію ліків матиме негативні наслідки, потрібно напрацювати ефективніші рішення - AmCham

Американська торговельна палата (AmCham) занепокоєна прийнятим напередодні законом про реєстрацію ліків (законопроект №11493), прогнозує, що він матиме негативні наслідки для системи охорони здоров'я, і закликає напрацьовувати ефективніші рішення щодо збільшення доступності лікарських засобів для пацієнтів.

"Американська торговельна палата в Україні занепокоєна прийняттям законопроекту №11493. Компанії-члени палати вітають ініціативи, спрямовані на забезпечення фінансової доступності лікарських засобів для населення. Водночас компанії вважають, що ухвалені зміни матимуть негативні наслідки", - заявляє палата на своєму сайті.

Серед негативних наслідків, які матиме прийнятий закон, експерти палати, зокрема, прогнозують підрив прозорості та передбачуваності регуляторної політики, що суперечить міжнародним стандартам та створює суттєві ризики для сталого функціонування фармацевтичного ринку.

Крім того, в палаті вказують на порушення законодавчої процедури при прийнятті цього законопроекту, оскільки внесені зміни, на думку AmCham, не відповідають предмету правового регулювання первинного законопроекту, що є грубим недотриманням регламенту Верховної Ради.

В AmCham вважають, що закон негативно вплине на конкуренцію та можливість безперебійного постачання в Україну лікарських засобів міжнародних виробників, що може призвести до штучного обмеження доступу до лікарських засобів, необхідних для лікування пацієнтів.

Ба більше, на думку членів палати, він несе ризики зниження інвестиційної привабливості України у фармацевтичному секторі через непередбачуваність регуляторних змін, що може призвести до скорочення податкових надходжень та зменшення асортименту доступних ліків.

В палаті також вважають, що цей закон збільшує ризики для стабільності системи охорони здоров'я через відсутність належної оцінки наслідків пропонованих змін та їхнього впливу на доступність лікарських засобів для пацієнтів.

При цьому AmCham наголошує на необхідності забезпечення прозорого процесу консультацій із бізнес-спільнотою щодо збільшення доступності лікарських засобів з урахуванням міжнародного досвіду в сфері регулювання цін на лікарські засоби, а також на запровадженні перехідного періоду (не менше одного року) при ухваленні подібних змін.

"Палата закликає до відкритого і професійного діалогу для забезпечення збалансованого та прозорого регулювання фармацевтичного сектору, яке відповідатиме інтересам держави, пацієнтів та бізнес-спільноти і продовжуватиме євроінтеграційні процеси", - йдеться в оприлюдненій позиції палати.

Як повідомлялося, в середу Верховна Рада прийняла в цілому зміни до закону про лікарські засоби щодо державної реєстрації ліків (законопроєкт №11493) у середу проголосували 250 депутатів.

При цьому напередодні голосування, на засіданні у вівторок, 11 лютого, парламентський комітет здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування переглянув своє рішення, прийняте напередодні, щодо запропонованої редакції законопроєкту.

Остаточна рекомендована до другого читання редакція передбачає, що виробники та імпортери лікарських засобів повинні постачати один препарат кожному покупцю в обсязі, який не перевищує 20% річного доходу від його продажу. При цьому дія цієї норми не поширюється на ДП "Медзакупівлі" та інноваційні/оригінальні лікарські засоби. Якщо ж суб'єкти господарювання не викупили весь дозволений обсяг, виробник або імпортер має право реалізувати понад 20% тим, у кого є вищий платіжний попит.

Прийняту редакцію законопроекту вже розкритикувала Європейська бізнес-асоціація (ЄБА), підкресливши, що проголосований закон зменшить доступність ліків і призведе до дефіциту низки життєво необхідних препаратів. Зокрема, за оцінкою ЄБА, для низки ліків виробники, імпортери та дистриб'ютори об'єктивно не зможуть виконати запропоновані вимоги, а отже, певні ліки поступово виведуть з обігу.