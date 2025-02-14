Команда Мінрозвитку представила ЄІБ проєкти, які претендують на європейське фінансування

Міністерство розвитку громад та територій обговорило реалізацію проєктів відновлення та нові ініціативи співпраці з Європейським інвестиційним банком на $1,95 млрд.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба міністерства, передає Укрінформ.

"Ми завершили перший етап відбору. Отримали 453 заявки від 235 громад з 22 областей України. Ці проєкти згідно з умовами програми відповідають регіональним стратегіям та планам розвитку громад. Серед них - проєкти децентралізації електроенергії та когенерації, побудова соціального житла, покращення водопостачання», - повідомив заступник міністра Олексій Рябикін.

Крім того, за "Програмою відновлення України ІІІ" з регіонів надійшло 115 заявок проєктів для шкіл, 57 - для лікарень та 59 - для децентралізації енергопостачання.

За словами заступниці міністра Марини Денисюк, до кінця лютого буде ухвалено остаточне рішення по портфелю проєктів для отримання гарантій ЄС, а вже в березні після Керівної ради ЄС по UIF очікується отримання інформації і щодо грантової складової проєктів. Це допоможе скоординувати плани підписання угод та подальше впровадження проєктів уже в цьому році.

Усі проєкти будуть реалізовуватися за допомогою DREAM, яка дозволяє автоматизувати процеси відбору та моніторингу проєктів. Платформа забезпечить прозорість та ефективність в управлінні фінансами та дозволить оперативно оцінювати прогрес реалізації проєктів, контролювати використання коштів та їхнє цільове спрямування.

У Мінрозвитку нагадали, що портфель проєктів ЄІБ в Україні є одним із найбільших і складається з 25 проєктів на суму 4,95 млрд євро. Це проєкти у сфері транспорту, соціальної інфраструктури та енергетики. З цих коштів 3,5 млрд євро йдуть на проєкти саме Міністерства розвитку громад та територій України в ключових секторах, зокрема, водопостачання, енергоефективність, транспортна інфраструктура та інші. Наразі ЄІБ спрямує 1,95 млрд євро на проєкти з відновлення у межах інвестиційної складової (Pillar 2) фінансового Інструменту ЄС Ukraine Facility.

Як повідомлялося, 10 лютого під час візиту президентки ЄІБ Надії Кальвіньо до Києва Україна та Європейський інвестиційний банк уклали угоди, що передбачають виділення з боку ЄІБ 16,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури та впровадження енергоефективності, а також 100 млн євро на відновлення об'єктів водо- й теплопостачання, водовідведення.

У першому кварталі 2025 року Україна має виконати 16 індикаторів Плану відновлення для Ukraine Facility.