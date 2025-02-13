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«Власна справа»: переможцями першої хвилі програми у 2025 році стали 308 українців

17:05 13.02.2025 |

Економіка

 

За грантовою програмою "Власна справа" у 2025 році переможцями першої хвилі стали 308 українців, які отримають гранти на старт або розширення власного бізнесу.

Про це повідомляє Міністерство економіки, передає Укрінформ.

"Визначені 308 переможців першої цього року хвилі грантової програми «Власна справа», які отримають гранти на старт або розвиток свого бізнесу на 72 млн грн. Ми продовжуємо підтримувати малий та середній бізнес через грантові програми, допомагаємо підприємцям започатковувати свою справу або розширювати її, нарощувати виробництво, виходити на нові ринки. Від початку дії програми грантову підтримку від держави на розвиток бізнесу отримали понад 23 тис. українців на 5,6 млрд грн", - зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

За її словами, підприємці працюють, сплачують податки, створюють десятки тисяч нових робочих місць у різних галузях. На сьогодні грантери вже сплатили до бюджету 5,6 млрд грн податків та зборів.

Серед отримувачів мікрогрантів першої хвилі 57% жінок, 35% чоловіків, 8% юридичних осіб. Понад 70% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської (35), Київської (31), Дніпропетровської (23), Івано-Франківської (23) областей та міста Києва (20). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти на придбання обладнання, необхідного для бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть грантери першої хвилі, є: оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів - 94 людини; тимчасове розміщування й організація харчування - 50; надання інших видів послуг - 37; переробна промисловість - 36; охорона здоров'я та надання соціальної допомоги - 23.

Як повідомлялося, за програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Це може зробити як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов'язковою умовою є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.
 

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