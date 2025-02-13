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В Україні вже 80 компаній мають пільги на митниці. До списку додали три АЕО
16:54 13.02.2025 |
З початку 2025 року три компанії набули статусу автоматизованого економічного оператора (АЕО), який дозволяє користуватися спрощеним митним режимом. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.
Зокрема авторизацію АЕО отримали Центральний ГЗК, DSV Логістика та Новомосковська трикотажна фабрика.
Наразі в Україні вже 80 підприємств мають статус АЕО. Минулого року 56 компаній набули цього статусу, у 2023 році - 21.
У 2024 році частка обсягу імпорту та експорту товарів підприємствами, яким надано авторизацію АЕО, становила понад 5% загального товарообігу у вартісному еквіваленті, тоді як за 2023 рік ця частка становила 1%.
За минулий рік до Держмитниці надійшло 80 заяв про надання авторизації АЕО. Відмовили 23 компаніям.
Статус АЕО - це найвищий ступінь довіри митниці до підприємств, призначений для добропорядних і фінансово стабільних компаній, пов'язаних з експортом та імпортом товарів.
Підприємство, яке отримало авторизацію АЕО, має право на спрощене декларування, першочергове виконання митних формальностей, зниження ступеня ризику системою митного оформлення, виділену смугу руху на пункті пропуску тощо.
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