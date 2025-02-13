Бізнес закликав уряд зняти гриф «таємно» з даних про корисні копалини в Україні

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до уряду із проханням розсекретити інформацію про поклади корисних копалин в Україні.

Про це повідомляє пресслужба ЄБА.

Зазначається, що сьогодні інформація про запаси та ресурси багатьох корисних копалин в Україні є обмеженою грифами "таємно" або "для службового користування". Зокрема, йдеться про дані щодо покладів алмазів, золота, літію, титану, платини та інших стратегічних матеріалів.

Експерти асоціації переконані, що такі обмеження перешкоджають укладенню міжнародних угод у сфері надрокористування та ускладнюють співпрацю зі стратегічними партнерами.

Адже, збереження грифу "таємно" щодо балансових запасів та ресурсів може стримувати їхню розробку та знижувати інтерес інвесторів.

Експерти ЄБА також посилаються на досвід інших країн. Наприклад Геологічна служба США регулярно публікує дані про наявні запаси корисних копалин, а Європейський Союз має відкриту платформу Raw materials information system з інформацією про критичні сировинні матеріали.

"Бізнес-спільнота переконана, що зняття грифів-обмежень з відомостей допоможе залучити недержавні інвестиції у видобувну й переробну промисловість, не завдаючи шкоди національній безпеці України", - йдеться у повідомленні.

Тож, ЄБА звернулася до уряду із закликом сприяти зняттю відповідних грифів та надала свої пропозиції.

Днями президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "у принципі погодилася" надати Вашингтону доступ до видобутку цінних мінералів на своїй території в обмін на допомогу

Раніше він заявив, що Україна могла б передати США наявні в українських надрах поклади рідкісноземельних металів в обмін на американську допомогу у війні з Росією.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, ще може йтися про залучення американських інвестицій у розробку українських родовищ корисних копалин. За його словами, він обговорював можливість американських інвестицій в Україну із Трампом ще у вересні минулого року.

Нагадаємо, одним із пунктів представленого президентом Володимиром Зеленським у жовтні минулого року так званого "Плану перемоги" містив пропозицію стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу.

"Ідеться про природні ресурси та критично важливі метали ціною у трильйони доларів США. Це, зокрема, уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси, які є значною перевагою у глобальній конкуренції", - пояснював Зеленський.

У грудні минулого року видання The New York Times із посиланням на джерела писало, що українська влада двічі відкладала укладення угоди про співпрацю зі США у сфері видобутку корисних копалин, щоб дати можливість Трампу згодом представити цю угоду як свою заслугу.

Видання також наводило дані української інвесткомпанії Horizon Capital про те, що Україна має родовища 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт і графіт, запаси яких оцінюються в $11,5 трильйона. Зокрема, в Україні розташовано близько третини розвіданих запасів літію в Європі, ключового матеріалу для акумуляторних батарей, який може бути цікавим для електромобільного бізнесу Ілона Маска.