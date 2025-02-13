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Міністри фінансів України та США погодилися зберегти системний діалог

Міністри фінансів України та США погодилися зберегти системний діалог

 

Сьогодні міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся у Києві з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки Скоттом Бессентом.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що сторони обговорили стан економіки України та вплив повномасштабної війни на державні фінанси.

Досягнуто домовленості про збереження системного діалогу. Україна та США мають спільну мету - якнайшвидше досягти справедливого та тривалого миру для України, підсумували в Мінфіні.
Ключові теги: США
 

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