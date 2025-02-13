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Французький контейнерний перевізник CMA CGM відновив заходи в Одесу
23:03 12.02.2025 |
Один з найбільших контейнерних перевізників, французька CMA CGM відновила рейси на термінал "Бруклін-Київ Порт" в Одеському морському порту.
Як повідомив в інтерв'ю LIGA.net президент Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко, перший з початку вторгнення Росії в Україну захід судна Lila Canada відбувся 7 лютого, другий очікується 21 числа цього місяця.
CMA CGM - другий великий контейнерний оператор, що відновив сервіс власним флотом в порт Одеси.
Компанія здійснюватиме пряме сполучення між Грецією та Україною за маршрутом Пірей - Стамбул - Одеса.
В липні минулого року відбувся перший з початку прямої російської агресії захід до Одеси власного контейнеровоза найбільшої міжнародної контейнерної лінії Mediterranean Shipping Co (MSC, Швейцарія).
Завдяки відновленню судноплавства до портів Великої Одеси, а саме до Чорноморського морського рибного порту та до Одеського порту, морський контейнерообіг в Україні у 2024 році збільшився майже удвічі порівняно з 2023 роком - до 129 902 TEU.
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