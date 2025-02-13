Французький контейнерний перевізник CMA CGM відновив заходи в Одесу

Один з найбільших контейнерних перевізників, французька CMA CGM відновила рейси на термінал "Бруклін-Київ Порт" в Одеському морському порту.

Як повідомив в інтерв'ю LIGA.net президент Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко, перший з початку вторгнення Росії в Україну захід судна Lila Canada відбувся 7 лютого, другий очікується 21 числа цього місяця.

CMA CGM - другий великий контейнерний оператор, що відновив сервіс власним флотом в порт Одеси.

Компанія здійснюватиме пряме сполучення між Грецією та Україною за маршрутом Пірей - Стамбул - Одеса.

В липні минулого року відбувся перший з початку прямої російської агресії захід до Одеси власного контейнеровоза найбільшої міжнародної контейнерної лінії Mediterranean Shipping Co (MSC, Швейцарія).

Завдяки відновленню судноплавства до портів Великої Одеси, а саме до Чорноморського морського рибного порту та до Одеського порту, морський контейнерообіг в Україні у 2024 році збільшився майже удвічі порівняно з 2023 роком - до 129 902 TEU.